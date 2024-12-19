İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız

NEDEN İKİ PARMAK İZİ AYNI DEĞİLDİR?

Tüm bu faktörlerin birleşimi, her birey için benzersiz bir parmak izi deseni oluşturur. Aynı genetik yapıya sahip tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri farklıdır. Bu farklılık, biyolojik çeşitliliği anlamamızda önemli bir yere sahipken, adli bilimler ve kimlik doğrulama teknolojilerinde güvenilir bir araç olarak kullanılmasını sağlar.