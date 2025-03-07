İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler
Kışın soğuk günleri geride kalırken doğa yeniden canlanıyor, bahçeler rengarenk çiçekler ve taze yeşilliklerle buluşmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İlkbahar, toprağı verimli şekilde değerlendirmek ve bahçenizi taze sebzeler, meyveler ve çiçeklerle süslemek için en ideal dönemlerden biri. Peki, bu mevsimde hangi bitkileri ekmek en verimli sonucu verir? İşte ilkbaharda bahçenize ekmeniz gereken sebzeler, meyveler ve çiçekler...
İLKBAHARDA EKİLEBİLECEK SEBZELER
Hızlı büyüyen ve ılıman hava koşullarına uyum sağlayan sebzeler, ilkbaharda ekim için oldukça uygundur. Bahçenizde bolca ürün almak için şu sebzeleri tercih edebilirsiniz:
Yeşillikler: Marul, roka, maydanoz, dereotu
Kök Sebzeler: Havuç, turp, pancar
Fide Olarak Dikilenler: Domates, biber, patlıcan
Baklagiller ve Kabakgiller: Bezelye, fasulye, kabak
İLKBAHARDA DİKİLEBİLECEK MEYVELER
İlkbahar, meyve ağaçları ve çalıları için de mükemmel bir dikim zamanıdır. Toprak yeterince nemli olduğu için fidanlar kök salmakta zorlanmaz. Bahçenize meyve eklemek isterseniz şunları tercih edebilirsiniz:
Meyve Ağaçları: Elma, armut, şeftali, erik
Meyve Çalıları: Çilek, böğürtlen, ahududu
BAHÇEYE RENK KATACAK ÇİÇEKLER
Baharın gelişiyle birlikte bahçenizi çiçeklerle süsleyerek daha estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. İlkbaharda ekilebilecek bazı çiçek türleri şunlardır:
Mevsimlik Çiçekler: Papatya, menekşe, petunya
Çok Yıllık Bitkiler: Gül, ortanca, lavanta
Soğanlı Çiçekler: Lale, sümbül, nergis