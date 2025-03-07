İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler

Kışın soğuk günleri geride kalırken doğa yeniden canlanıyor, bahçeler rengarenk çiçekler ve taze yeşilliklerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Bahar Çiçek Meyve Hasat
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İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler - Resim: 1

İlkbahar, toprağı verimli şekilde değerlendirmek ve bahçenizi taze sebzeler, meyveler ve çiçeklerle süslemek için en ideal dönemlerden biri. Peki, bu mevsimde hangi bitkileri ekmek en verimli sonucu verir? İşte ilkbaharda bahçenize ekmeniz gereken sebzeler, meyveler ve çiçekler...

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İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler - Resim: 2

İLKBAHARDA EKİLEBİLECEK SEBZELER

Hızlı büyüyen ve ılıman hava koşullarına uyum sağlayan sebzeler, ilkbaharda ekim için oldukça uygundur. Bahçenizde bolca ürün almak için şu sebzeleri tercih edebilirsiniz:

Yeşillikler: Marul, roka, maydanoz, dereotu

Kök Sebzeler: Havuç, turp, pancar

Fide Olarak Dikilenler: Domates, biber, patlıcan

Baklagiller ve Kabakgiller: Bezelye, fasulye, kabak

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İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler - Resim: 3

İLKBAHARDA DİKİLEBİLECEK MEYVELER

İlkbahar, meyve ağaçları ve çalıları için de mükemmel bir dikim zamanıdır. Toprak yeterince nemli olduğu için fidanlar kök salmakta zorlanmaz. Bahçenize meyve eklemek isterseniz şunları tercih edebilirsiniz:

Meyve Ağaçları: Elma, armut, şeftali, erik

Meyve Çalıları: Çilek, böğürtlen, ahududu

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İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler - Resim: 4

BAHÇEYE RENK KATACAK ÇİÇEKLER

Baharın gelişiyle birlikte bahçenizi çiçeklerle süsleyerek daha estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. İlkbaharda ekilebilecek bazı çiçek türleri şunlardır:

Mevsimlik Çiçekler: Papatya, menekşe, petunya

Çok Yıllık Bitkiler: Gül, ortanca, lavanta

Soğanlı Çiçekler: Lale, sümbül, nergis

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