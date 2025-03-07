İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler

İlkbahar, toprağı verimli şekilde değerlendirmek ve bahçenizi taze sebzeler, meyveler ve çiçeklerle süslemek için en ideal dönemlerden biri. Peki, bu mevsimde hangi bitkileri ekmek en verimli sonucu verir? İşte ilkbaharda bahçenize ekmeniz gereken sebzeler, meyveler ve çiçekler...