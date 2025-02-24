İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri
Milyonlarca öğrenci, 2025 yılı ikinci ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte 2025 yılı ikinci ara tatilinin tarihleri…
Kaynak: Haber Merkezi
İlk ara tatilini 20-31 Ocak tarihleri arasında geçiren öğrenciler, ikinci dönemin ara tatilinin ne zaman olacağına ilişkin araştırmalarına hız kazandırdı.
İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlayarak ikinci ara tatil tarihini duyurdu. Öğrenciler, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci ara tatil için heyecanlanırken, tatil 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
Eğitim, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.