Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
Yıllardır Hürriyet gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, gazeteden ayrılarak Oksijen gazetesine transfer oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlıklı yaşam konularındaki yazılarıyla tanınan Müftüoğlu’nun yeni adresi Oksijen gazetesi oldu. Gazete, Müftüoğlu’nun transferini “Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile İkinci 50” başlığıyla duyurdu ve ilk yazısını yayımladı.
PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU KİMDİR?
1955 yılında Anamur’da doğan Osman Müftüoğlu, 1972’de Anamur Lisesi’nden, 1978’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1984’te iç hastalıkları uzmanı, 1989’da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989’da doçent, 1990’da iç hastalıkları klinik şefi, 1997’de profesör unvanını aldı.
Uzun yıllar 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel doktoru olarak görev yapan Müftüoğlu, 1993-2001 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi başhekimliği ve cumhurbaşkanlığı sağlık başdanışmanlığı yaptı.
Türkiye Diyabet Derneği, Ankara Diyabet Derneği, Türk Hipertansiyon ve Nefroloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği ve Osteoporoz Çalışma Grubu’nda yer alan Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası, Etik Kurul ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu’nda da görev aldı.
Mesleki kariyerini kurucusu olduğu Yaşasın Hayat Kliniği’nde sürdüren Müftüoğlu, bugüne kadar dokuz kitap yayımladı.