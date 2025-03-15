Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu

Türkiye Diyabet Derneği, Ankara Diyabet Derneği, Türk Hipertansiyon ve Nefroloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği ve Osteoporoz Çalışma Grubu’nda yer alan Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası, Etik Kurul ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu’nda da görev aldı.

Mesleki kariyerini kurucusu olduğu Yaşasın Hayat Kliniği’nde sürdüren Müftüoğlu, bugüne kadar dokuz kitap yayımladı.