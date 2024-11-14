Herkes Avrupa'dan Çıkar Zannediyordu: Dünyanın En Güzel Ülkesi Şaşırttı
Dünya, kendine has doğal güzellikler, şehirler ve kültürel zenginliklerle dolup taşarken bazı ülkeler benzersiz manzaraları ve atmosferiyle ön plana çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevrim içi seyahat rehberi Rough Guides, bu sorunun cevabını öğrenmek için okuyucularından dünyanın en güzel ülkesini seçmelerini istedi. Ankette zirveye çıkan ülke ise büyüleyici doğasıyla dikkat çeken Yeni Zelanda oldu.
DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİ SEÇİLDİ
Dağların görkemi, yemyeşil vadiler, berrak gölleri ve sıcak misafirperverliğiyle Yeni Zelanda, ziyaretçilerini büyüleyerek "dünyanın en güzel ülkesi" unvanına layık görüldü. En güzel ülkeler listesinde Japonya, Hindistan ve İzlanda gibi egzotik destinasyonlar da bulunurken, Türkiye listede yer almadı. İşte listeye göre ilk 20’deki ülkeler...
İŞTE DÜNYANIN EN GÜZEL 20 ÜLKESİ
1- Yeni Zelanda
İtalya
Kanada
İsviçre
Fransa
Birleşik Krallık
Norveç
Avustralya
Yunanistan
Güney Afrika
Amerika
Şili
İzlanda
Arjantin
Hırvatistan
Hindistan
Endonezya
Portekiz
Slovenya
20- Japonya
600'DEN FAZLA ADADAN OLUŞUYOR
Yaklaşık 600 ada ile Yeni Zelanda, doğaseverler için gerçek bir cennet. Kuzeydeki huzurlu Maitai Körfezi'nden etkileyici Taranaki Dağı’na, volkanik bölgelere kadar ülke, dramatik manzaraları ve bozulmamış doğasıyla öne çıkıyor.
Aynı zamanda ülkenin şehirleri de doğası kadar büyüleyici. Auckland, liman manzaraları ve modern şehir dokusuyla dikkat çekerken, başkent Wellington kültürel zenginlikleriyle tanınıyor. Güney Adası'nın en büyük kenti Christchurch ise mimarisi ve geniş yeşil alanlarıyla "Bahçe Şehir" unvanını taşıyor.