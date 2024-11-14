Herkes Avrupa'dan Çıkar Zannediyordu: Dünyanın En Güzel Ülkesi Şaşırttı

600'DEN FAZLA ADADAN OLUŞUYOR

Yaklaşık 600 ada ile Yeni Zelanda, doğaseverler için gerçek bir cennet. Kuzeydeki huzurlu Maitai Körfezi'nden etkileyici Taranaki Dağı’na, volkanik bölgelere kadar ülke, dramatik manzaraları ve bozulmamış doğasıyla öne çıkıyor.

Aynı zamanda ülkenin şehirleri de doğası kadar büyüleyici. Auckland, liman manzaraları ve modern şehir dokusuyla dikkat çekerken, başkent Wellington kültürel zenginlikleriyle tanınıyor. Güney Adası'nın en büyük kenti Christchurch ise mimarisi ve geniş yeşil alanlarıyla "Bahçe Şehir" unvanını taşıyor.