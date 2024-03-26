Hayatları boyunca hep üzülüyorlar; En kadersiz 4 burç belli oldu

Astroloji dünyasında, burçların insanların yaşamları üzerinde etkili olduğuna inanan birçok kişi bulunmaktadır. Kimileri için burçlar sadece eğlenceli bir konu olsa da, bazıları için burçların hayatları üzerinde ciddi bir etkisi olduğuna inanmaktadır. Peki, kadersizlik olarak nitelendirilen durumlar hangi burçlarda daha fazla görülmektedir? İşte en kadersiz 4 burç...