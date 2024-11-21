Hangi Renk Tereyağı Daha Sağlıklı? Beyazı mı Yoksa Sarısı mı?

Tereyağının rengi, ineklerin beslenme alışkanlıklarından işlenme yöntemine kadar birçok etkene bağlıdır. Özellikle ineklerin tükettiği yemlerin içeriği, tereyağının beyaz ya da sarı olmasında kritik bir rol oynar.

BEYAZ VE SARI TEREYAĞI ARASINDAKİ FARKLAR

Sarı tereyağı: Tereyağının sarı renginin temel nedeni, ineklerin beta-karoten açısından zengin taze otlarla beslenmesidir. Beta-karoten, sütte doğal bir pigment olarak bulunur ve tereyağına altın sarısı rengini verir.

Beyaz tereyağı: İneklerin kış aylarında saman gibi beta-karoten içeriği düşük yemlerle beslenmesi durumunda, sütlerinde bu pigment eksikliği görülür. Sonuç olarak, tereyağı daha açık renkli, hatta beyaza yakın bir ton alır.

YAĞ İÇERİĞİ FARKI

Yağsız sütten üretilen tereyağları genellikle daha açık renklidir. Çünkü beta-karoten, yağ moleküllerine bağlanarak tereyağının rengini belirler. Yağ oranı düşük olduğunda sarı renk de belirginleşmez.