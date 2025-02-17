Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Rize’de deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balıkçılığı olumsuz etkiliyor. Bu yıl bolca avlanan palamut, sezon sonuna yaklaşırken hamsiye yerini bırakırken, sıcaklıkların artması nedeniyle balık çeşitliliği de azalıyor. Tezgahlarda her geçen gün palamut ve hamsi azalırken, bunların yerini diğer balıklar alıyor.
Kaynak: DHA
Karadeniz’de 15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından 1 Eylül’de balıkçılar denize açıldı. Bu yıl palamut bol miktarda avlandı ancak sıcak hava koşulları nedeniyle sezon erken kapanmaya hazırlanıyor. Rize’de, palamut ve hamsinin azalmasıyla birlikte, tezgahlarda istavrit, mezgit, levrek gibi diğer balık türleri ön plana çıktı. Hamsi ve palamuttan sonra, tezgahlar günlük olarak çeşitlilik gösteriyor. Şu an hamsi, istavrit ve barbun kilosu 150, mezgit 300, levrek ise 350 TL’den satılıyor.
SICAKLIKLAR HAMSİNİN SAYISINI AZALTIYOR
Balıkçı Sönmez Birinci, deniz suyu sıcaklıklarının artmasının balıkların sayısını düşürdüğünü belirterek, "Sezonumuz gayet iyi geçiyor ancak hamsiyi ve palamudu bitirdik. Sıcak hava koşulları balıkların sayısını etkiliyor. Şu anda Rize’de en güzel balıklar mevcut. Hamsi, denizin diplerine çekilmiş durumda ama soğuk havalarla birlikte yeniden yüzeye çıkacak" dedi.
RİZE’NİN TAZE BALIĞI, YEREL HALK İÇİN ŞANS
Rize’ye balık almaya gelen Yavuz Yıldırımkaya ise, "Tezgahlar canlı ve taze balık çeşitliliği iyi. Burada olmaktan dolayı şanslıyız, çünkü taze balığı direkt olarak alabiliyoruz. Hamsi az olsa da, mezgit gibi balıklar çok güzel. Haftada bir kez balık almayı planlıyorum" şeklinde konuştu.