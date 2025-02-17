Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor

RİZE’NİN TAZE BALIĞI, YEREL HALK İÇİN ŞANS

Rize’ye balık almaya gelen Yavuz Yıldırımkaya ise, "Tezgahlar canlı ve taze balık çeşitliliği iyi. Burada olmaktan dolayı şanslıyız, çünkü taze balığı direkt olarak alabiliyoruz. Hamsi az olsa da, mezgit gibi balıklar çok güzel. Haftada bir kez balık almayı planlıyorum" şeklinde konuştu.