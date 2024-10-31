Halloween Nedir? Cadılar Bayramı Neden Kutlanıyor ve Ne Zaman?

1846’da İrlanda’daki patates kıtlığı sonucu Amerika’ya göç eden İrlandalılarla Cadılar Bayramı gelenekleri Amerika kıtasında da kök saldı. Bu gelenek, kapı kapı dolaşıp yiyecek isteme ve ruhları korkutucu kostümlerle taklit etme biçiminde devam etti. Günümüzde bu gelenek, çocukların cadılar kostümleriyle kapı çalıp şeker istemesi şeklinde sürüyor.

Halloween, Kelt kültüründen günümüze uzanan köklü bir miras olarak birçok kültürde yaşatılmaya devam ediyor.