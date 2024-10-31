Halloween Nedir? Cadılar Bayramı Neden Kutlanıyor ve Ne Zaman?
Her yıl 31 Ekim’de özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Cadılar Bayramı, korkunç kostümler, balkabağı süslemeleri ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Bu bayramın kökenleri ise Kelt kültürüne dayanıyor. Cadılar Bayramı’nın temellerini oluşturan "Samhain" festivali, Keltler için hasat sezonunun sonunu ve kışa girişin başlangıcını simgeliyordu.
"Samhain" kelimesi Galce’de "yaz sonu" anlamına gelirken, Keltler bu günde ruhların dünyaya döndüğüne inanırdı. Bu inançla, kötülüklerden korunmak amacıyla kostümler giyilir, dev ateşler yakılır ve ritüel olarak hayvan kurban edilirdi. Ayrıca sofralarda "iyi ruhlar" için yer ayrılırdı.
NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
8. yüzyılda Papa III. Gregorius, Samhain’in ardından gelen 1 Kasım’ı Azizler Günü ilan ederek bu eski pagan festivalini Hristiyan inancıyla bütünleştirmeyi amaçladı.
Azizler Günü'nün Samhain geleneklerini de barındırmasını isteyen Papa, bu şekilde dönemin Pagan toplumuyla uyumu korumayı hedefledi. Samhain, zamanla “Halloween” adını alarak Azizler Günü’nün arifesi anlamını kazandı.
1846’da İrlanda’daki patates kıtlığı sonucu Amerika’ya göç eden İrlandalılarla Cadılar Bayramı gelenekleri Amerika kıtasında da kök saldı. Bu gelenek, kapı kapı dolaşıp yiyecek isteme ve ruhları korkutucu kostümlerle taklit etme biçiminde devam etti. Günümüzde bu gelenek, çocukların cadılar kostümleriyle kapı çalıp şeker istemesi şeklinde sürüyor.
Halloween, Kelt kültüründen günümüze uzanan köklü bir miras olarak birçok kültürde yaşatılmaya devam ediyor.