Halıya, Koltuğa ve Kıyafete Bulaşan Mürekkep Lekesini Çıkarmak Bu Kadar Basitmiş: Bir Damlası Bile Etkisini Gösteriyor

KIYAFETLERDEKİ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kıyafetlere bulaşan mürekkep lekeleri için aseton dışında süt de kullanabilirsiniz. Süt, mürekkep lekesini çözerek kumaştan kolayca çıkmasını sağlar. Birkaç damla sütü lekeli bölgeye uyguladıktan sonra bir fırça yardımıyla nazikçe fırçalayarak lekenin çözülmesini sağlayın. Ardından temiz bir bezle silerek lekeyi çıkarabilirsiniz. Leke tamamen çıktıktan sonra, kıyafetinizi çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, limon suyu da kıyafetlerdeki mürekkep lekeleri için etkili bir yöntemdir. Limon suyunu lekenin üzerine uygulayıp çitileyerek lekenin hızlıca çıkmasını sağlayabilirsiniz.