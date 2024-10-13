Halıya, Koltuğa ve Kıyafete Bulaşan Mürekkep Lekesini Çıkarmak Bu Kadar Basitmiş: Bir Damlası Bile Etkisini Gösteriyor
Mürekkep lekeleri, çıkarması zor olan ve sıkça karşılaşılan lekeler arasındadır. Özellikle kalemlerin neden olduğu bu lekeler, ellere, koltuklara, halılara ve kıyafetlere bulaşabilir. Peki, mürekkep lekesini çıkarmanın pratik yolları nelerdir? İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz öneriler...
Kaynak: Haber Merkezi
Ellerinize bulaşan mürekkep lekesi can sıkıcı olabilir. Ancak evde bulunan birkaç malzeme ile bu lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz. Aseton, bu konuda oldukça etkili bir yöntemdir. Pamuğa döktüğünüz az miktarda asetonu lekeli bölgeye nazikçe uyguladığınızda, mürekkep lekesinin hızla kaybolduğunu görebilirsiniz. Aseton, ciltte tahrişe neden olmadan lekeyi temizler.
KOLTUKTAKİ MÜREKKEP LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?
Koltuklar, mürekkep lekesinin sıkça görüldüğü alanlardır. Koltuğunuza bulaşan mürekkep lekesini çıkarmak için aseton kullanabilirsiniz. Asetonu doğrudan lekenin üzerine döktükten sonra birkaç dakika bekleyin. Ardından temiz ve hafif nemli bir bezle nazikçe ovalayarak silin. Bu pratik yöntemle lekeden eser kalmayacak.
KURUMUŞ MÜREKKEP LEKESİ HALIDAN NASIL ÇIKAR?
Halılara bulaşan mürekkep lekeleri, hemen temizlenmezse kuruyarak zorlu hale gelir. Kurumuş mürekkep lekelerini çıkarmak için de aseton etkili bir çözümdür. Asetonu lekenin üzerine damlattıktan sonra, yumuşak hareketlerle silerek lekenin giderilmesini sağlayabilirsiniz.
KIYAFETLERDEKİ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Kıyafetlere bulaşan mürekkep lekeleri için aseton dışında süt de kullanabilirsiniz. Süt, mürekkep lekesini çözerek kumaştan kolayca çıkmasını sağlar. Birkaç damla sütü lekeli bölgeye uyguladıktan sonra bir fırça yardımıyla nazikçe fırçalayarak lekenin çözülmesini sağlayın. Ardından temiz bir bezle silerek lekeyi çıkarabilirsiniz. Leke tamamen çıktıktan sonra, kıyafetinizi çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.
Bunun yanı sıra, limon suyu da kıyafetlerdeki mürekkep lekeleri için etkili bir yöntemdir. Limon suyunu lekenin üzerine uygulayıp çitileyerek lekenin hızlıca çıkmasını sağlayabilirsiniz.