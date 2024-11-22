Halının Altına Madeni Para Koyma Sırrı: Meğer Bunun İçin Yapılıyormuş

Nazardan korunmak için mavi boncuk takmak, kara kedinin uğursuzluk getirdiğine inanmak ya da aynanın kırılmasının kötü şans getirdiğini düşünmek gibi örnekler, batıl inançların en bilinen yansımalarıdır. Bu tür inanışlar, bilimsel bir temele dayanmasa da toplumsal hafızanın güçlü bir parçası olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Halının altına para koyma geleneği de bu inançlardan biri. Bu ritüelin, bolluk ve bereket getirdiğine, hatta yeni iş fırsatlarının kapısını araladığına inanılıyor.