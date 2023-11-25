Hadise ve Seren Serengil davasında yeni gelişme

'HADİSE'Yİ TANIMIYORUM'



Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Serengil, ‘’Kesinlikle hakaret sözü sarf etmedim. Müşteki Hadise’yi tanımıyorum, neden ona karşı bir kinim ya da nefretim olsun? Beraatımı talep ederim’’ diye konuştu.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.