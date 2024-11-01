Günlerce Sadece Bu 3 Yiyeceği Yiyen Genç Kız Gözlerini Kaybetti
Birleşik Krallık’ta sağlıksız beslenmenin ciddi sonuçları, otizmli genç Bella Mildon’un hikayesiyle bir kez daha gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bella Mildon adlı genç kız, yalnızca sandviç, cips ve patates kızartması ile eslendiği için göz sağlığını kaybetti ve tamamen kör oldu.
Otizmli genç kızın görme kaybı, başta hafif göz problemleri olarak ortaya çıktı. Ancak hızla ilerleyen sorunlar, genç kızın akşamları görme kaybı yaşamasına, birkaç hafta içinde ise kalıcı körlüğe yol açtı. 16 yaşındaki Bella, beslenmesinde yalnızca kuru ve sos içermeyen yiyecekleri tercih ediyor, ıslak ya da soslu yiyecekleri reddediyordu. Zamanla diyeti daha da daraldı ve cips ile patates kızartması dışında bir şey yemez hale geldi.
"KIZIMIN ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Bella'nın annesi Sam Mildon, Mirror'a verdiği röportajda kızını uyandırmak için odasına girdiğinde yaşadığı şoku anlattı:
Bella'yı tamamen tepkisiz bulduğumda adeta dünyam başıma yıkıldı. O an kızımın ölmüş olabileceğini düşündüm.
Hastaneye kaldırılan Bella’nın hayatı kurtarılsa da, görme yetisini kaybetti.
A VİTAMİNİ SON DERECE DÜŞÜK ÇIKTI
Doktorların yaptığı testlerde Bella’nın vücudunda A vitamini seviyesinin kritik derecede düşük olduğu saptandı. Mildon ailesi, kızlarının beslenme düzeni ve sağlığı konusundaki endişelerini defalarca dile getirdiklerini belirtti. Aile, Bella’nın kilo problemi olmadığını ancak sağlıksız görünümünün ciddi bir soruna işaret ettiğini vurguladı.
TEŞHİS KOYMAK ZOR
Beslenme bozukluklarında teşhis koymanın zorluklarını anlatan psikolog Mona Hansen, bu tür yeme bozukluklarının tanısının hâlâ yeterince yaygınlaşmadığını belirtti. ARFID adı verilen bu beslenme bozukluğu, 2013’ten bu yana ruhsal bir bozukluk olarak kabul edilse de, Hansen, birçok sağlık uzmanının hâlâ ARFID farkındalığına sahip olmadığını söyledi. Dr. Jo Cryer ise artan farkındalık sayesinde daha çok kişinin tanı alabildiğini vurguladı.