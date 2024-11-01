Günlerce Sadece Bu 3 Yiyeceği Yiyen Genç Kız Gözlerini Kaybetti

A VİTAMİNİ SON DERECE DÜŞÜK ÇIKTI

Doktorların yaptığı testlerde Bella’nın vücudunda A vitamini seviyesinin kritik derecede düşük olduğu saptandı. Mildon ailesi, kızlarının beslenme düzeni ve sağlığı konusundaki endişelerini defalarca dile getirdiklerini belirtti. Aile, Bella’nın kilo problemi olmadığını ancak sağlıksız görünümünün ciddi bir soruna işaret ettiğini vurguladı.

TEŞHİS KOYMAK ZOR

Beslenme bozukluklarında teşhis koymanın zorluklarını anlatan psikolog Mona Hansen, bu tür yeme bozukluklarının tanısının hâlâ yeterince yaygınlaşmadığını belirtti. ARFID adı verilen bu beslenme bozukluğu, 2013’ten bu yana ruhsal bir bozukluk olarak kabul edilse de, Hansen, birçok sağlık uzmanının hâlâ ARFID farkındalığına sahip olmadığını söyledi. Dr. Jo Cryer ise artan farkındalık sayesinde daha çok kişinin tanı alabildiğini vurguladı.