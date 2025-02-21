Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çiftçilere destek olmak ve dar gelirli vatandaşlara katkı sağlamak amacıyla "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı. Projeyle birlikte "gülek" kelimesinin anlamı da merak konusu oldu. Peki gülek nedir ve ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Gülek, 32 kilogramlık geleneksel bir ağırlık ölçü birimidir. Özellikle buğday, arpa gibi tahılların ölçümünde kullanılan bu birim, geçmişte çiftçiler tarafından tartı yerine teneke veya ahşap kova kullanılması nedeniyle yaygın olarak tercih edilmiştir. Proje kapsamında, 9 gülek yani 288 kilogram buğday ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
MHP'DEN PROJEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
MHP tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin tarımsal üretimde yaşadığı maliyet kaynaklı sıkıntılara dikkat çekildi. Açıklamada, tarım politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşların bu sorunları gidermesi gerektiği belirtilirken, çiftçilerin elde ettiği kazancın "en helal kazanç kapısı" olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, ekonomik zorluklarla mücadele eden dar ve sabit gelirli vatandaşların çocuklarının beslenmesine katkı sağlamanın çiftçilerin sorumluluğu olduğu ifade edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bir çiftçi evladı olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla projeyi başlattığı ve ilk katkıyı kendisinin sağladığı belirtildi. Açıklamada, tüm çiftçilere projeye destek verme çağrısı yapıldı.