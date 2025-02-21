Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor?

Açıklamada ayrıca, ekonomik zorluklarla mücadele eden dar ve sabit gelirli vatandaşların çocuklarının beslenmesine katkı sağlamanın çiftçilerin sorumluluğu olduğu ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bir çiftçi evladı olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla projeyi başlattığı ve ilk katkıyı kendisinin sağladığı belirtildi. Açıklamada, tüm çiftçilere projeye destek verme çağrısı yapıldı.