Gözlerimizde Neden Birden Uçuşan Cisimler Beliriyor? Meğer Bu Yüzdenmiş!
Çoğu zaman gözde uçuşan cisimler belirir ve 'miyodizopsi' denilen bu durum çoğunlukla zararsız olsa da bazı etkenler büyük risk taşıyabilir. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Gözde uçuşan cisimlerin sayısında hızlı bir artış veya ışık çakmaları gibi belirtiler gözlemliyorsanız, bu ciddi bir duruma işaret ediyor olabilir ve vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmanız önemlidir. İşte "Miyodizopsi" olarak adlandırılan bu durum hakkında merak edilenler...
Gözdeki uçuşan cisimler, çoğunlukla küçük gri veya siyah noktalar, ipliksi yapılar ya da örümcek ağı şeklinde görülen ve göz önünden kayan şekillerdir. Özellikle açık renkli zeminlere veya gökyüzüne bakarken daha net fark edilirler. "Miyodizopsi" olarak bilinen bu durum, yaş ilerledikçe göz içindeki jel benzeri sıvının (vitreus) yapısının değişmesiyle ortaya çıkabilir.
GÖZDE UÇUŞAN CİSİMLER NEDEN OLUR?
Yaşa Bağlı Değişiklikler: Gözdeki jel kıvamındaki sıvı yaşla birlikte yoğunlaşır ve içinde küçük parçacıklar oluşabilir. Bu parçacıklar, gözün arka yüzeyine gölge düşürerek hareket eden cisimler gibi algılanır.
Arka Vitreus Dekolmanı: Yaşla beraber, vitreus sıvısı gözün arka kısmından ayrılabilir ve retinayı hafifçe çekebilir. Bu çekintiler, ışık çakmaları ve hareket eden cisimler olarak hissedilebilir.
Retina Yırtılması veya Ayrılması: Vitreus sıvısının retinada çekinti yapması sonucu retina yırtılabilir. Bu durum, görmede ani değişiklikler ve uçuşan cisimlerin artışıyla kendini gösterebilir.
Göz İçi Kanamalar: Göz içindeki damarların zarar görmesi sonucunda meydana gelen kanamalar da uçuşan cisimler oluşturabilir.
Göz İltihapları (Üveit): Göz dokularında iltihap oluşması, uçuşan cisimlerin görülmesine yol açabilir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bu cisimler, göz hareketlerine uyum sağlayarak hareket eder ve genellikle görüş alanında belirip kaybolurlar. Parlak arka planlara baktığınızda daha belirgin hale gelirler. Bazen bu durum ışık çakmaları ile birlikte gözlemlenebilir.
HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GİDİLMELİ?
Genellikle zararsız olan uçuşan cisimler, ani artış veya ışık çakmalarıyla birlikte görülüyorsa, ciddi bir sorun olasılığına karşı göz doktoruna görünmek önemlidir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Takip: Birçok insan, zamanla bu cisimleri fark etmemeye başlar veya beyin bu görüntüleri göz ardı eder. Bu yüzden genellikle özel bir tedaviye gerek duyulmaz.
Lazer Tedavisi (Vitreolizis): Görüşü etkileyen çok sayıda uçuşan cisim varsa, lazerle bu yapılar küçültülerek rahatsızlık azaltılabilir.
Vitrektomi: Görüşü ciddi biçimde etkileyen vakalarda, göz içindeki sıvının cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Ancak bu yöntem risk taşıdığı için genellikle son çare olarak düşünülür.
UZMAN ÖNERİSİ
Gözdeki uçuşan cisimler yaşlanma sürecine bağlı olarak ortaya çıkabilir ve çoğu durumda tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ancak belirtilerin yoğunlaştığını fark ettiğinizde bir uzmana başvurmak sağlığınız için en iyisi olacaktır.