Gözlerimizde Neden Birden Uçuşan Cisimler Beliriyor? Meğer Bu Yüzdenmiş!

Gözde uçuşan cisimlerin sayısında hızlı bir artış veya ışık çakmaları gibi belirtiler gözlemliyorsanız, bu ciddi bir duruma işaret ediyor olabilir ve vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmanız önemlidir. İşte "Miyodizopsi" olarak adlandırılan bu durum hakkında merak edilenler...

Gözdeki uçuşan cisimler, çoğunlukla küçük gri veya siyah noktalar, ipliksi yapılar ya da örümcek ağı şeklinde görülen ve göz önünden kayan şekillerdir. Özellikle açık renkli zeminlere veya gökyüzüne bakarken daha net fark edilirler. "Miyodizopsi" olarak bilinen bu durum, yaş ilerledikçe göz içindeki jel benzeri sıvının (vitreus) yapısının değişmesiyle ortaya çıkabilir.