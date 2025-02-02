Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Google, Play Store’daki güvenlik tehditlerine karşı yürüttüğü denetimler kapsamında 2,36 milyon riskli uygulamayı engelledi. Şirket, yapay zekâ destekli analiz sistemleri sayesinde kötü amaçlı yazılımları daha hızlı ve etkin bir şekilde tespit ettiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Google’ın resmi açıklamasına göre, kaldırılan uygulamaların %92’si yapay zekâ kullanılarak geliştiriliyordu. Şirket, bu tür yazılımların tespit edilmesi ve engellenmesi konusunda yapay zekânın kritik bir rol oynadığını belirtti. 2022 yılında 1,5 milyon olan engellenen uygulama sayısı, 2023’te 2,28 milyona çıkarken, 2024’te %3,5 artışla 2,36 milyona ulaştı. Bu veriler, mobil güvenlik risklerinin her geçen yıl daha da arttığını gözler önüne seriyor.
BİLİNMEYEN KAYNAKLARA DİKKAT
Google, kullanıcıları bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları indirmemeleri konusunda uyardı. Play Store dışındaki platformlardan yüklenen uygulamaların büyük bir kısmının güvenlik açığı oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, cihaz güvenlik ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.
GOOGLE HAREKETE GEÇTİ
Şirket, kötü amaçlı uygulamaların yayılmasını önlemek için önlemleri artıracağını açıklarken, siber güvenlik uzmanları da kullanıcıların bu konuda bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Dijital dünyada güvenliği sağlamak için yalnızca Google’ın aldığı önlemler yeterli olmayıp, kullanıcıların da şüpheli uygulamalardan kaçınarak ek tedbirler alması gerekiyor.