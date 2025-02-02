Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi

Google’ın resmi açıklamasına göre, kaldırılan uygulamaların %92’si yapay zekâ kullanılarak geliştiriliyordu. Şirket, bu tür yazılımların tespit edilmesi ve engellenmesi konusunda yapay zekânın kritik bir rol oynadığını belirtti. 2022 yılında 1,5 milyon olan engellenen uygulama sayısı, 2023’te 2,28 milyona çıkarken, 2024’te %3,5 artışla 2,36 milyona ulaştı. Bu veriler, mobil güvenlik risklerinin her geçen yıl daha da arttığını gözler önüne seriyor.