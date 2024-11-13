Google Haritalar'da Kişisel Dönem Başlıyor: Sürücüler İçin Artık Rotadan İbaret Değil

Google Haritalar, artık yalnızca rota göstermekle kalmıyor, aynı zamanda harita üzerinde kullanıcıların araç simgelerini de kişisel tercihlerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyor. Peki, bu güncellemeyle birlikte neler değişti? İşte yeni özelliklerin detayları…

GOOGLE HARİTALAR'DA YENİ DÖNEM

Son güncellemeyle birlikte Google Haritalar, araç simgelerinin kişiselleştirilmesine imkan veriyor. Kullanıcılar, harita üzerinde araçlarını daha fazla özelleştirebilecek. Yeni sürümle birlikte haritalarda beş farklı araç modeli ve sekiz farklı renk seçeneği sunuluyor. Bu araç modelleri arasında sedan, SUV, cip, hatchback ve elektrikli araçlar yer alıyor.