Google Haritalar'da Kişisel Dönem Başlıyor: Sürücüler İçin Artık Rotadan İbaret Değil
Google, 2020'den bu yana yaptığı ilk büyük güncellemeyle, kullanıcıların harita deneyimlerini daha kişisel hale getirecek yeni özellikler sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Google Haritalar, artık yalnızca rota göstermekle kalmıyor, aynı zamanda harita üzerinde kullanıcıların araç simgelerini de kişisel tercihlerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyor. Peki, bu güncellemeyle birlikte neler değişti? İşte yeni özelliklerin detayları…
GOOGLE HARİTALAR'DA YENİ DÖNEM
Son güncellemeyle birlikte Google Haritalar, araç simgelerinin kişiselleştirilmesine imkan veriyor. Kullanıcılar, harita üzerinde araçlarını daha fazla özelleştirebilecek. Yeni sürümle birlikte haritalarda beş farklı araç modeli ve sekiz farklı renk seçeneği sunuluyor. Bu araç modelleri arasında sedan, SUV, cip, hatchback ve elektrikli araçlar yer alıyor.
ARTIK ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK
Özellikle çevre dostu ulaşım yöntemlerine ilgi duyan kullanıcılar için dikkat çeken bir yenilik de elektrikli araç simgesinin eklenmiş olması. Renk seçenekleri arasında ise beyaz, siyah, yeşil, kırmızı ve mavi gibi popüler tonlar bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların harita üzerinde yer alan aracın rengini ve modelini tamamen kişisel tercihleri doğrultusunda belirlemelerine olanak tanıyor.
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HARİTA DENEYİMİ
Örneğin, bir elektrikli aracınız varsa, harita üzerinde aracınızı elektrikli araç simgesiyle görebileceksiniz. SUV ya da başka bir model tercih eden kullanıcılar da, bu modeller için özel simgelerle haritada yer alabilecek.