Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek
Google Haritalar, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için yeni bir renk temasıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mevcut mavi tonlarının yerini alacak olan turkuaz renk, yeni arayüzde yerini alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Google Haritalar tarafından yapılan yeni değişiklikler doğrultusunda, uygulamanın alt kısmındaki mavi vurgular artık turkuaz tonlarında olacak. Bu yeni görünüm, yönlendirme düğmeleri, başlat sekmesi ve diğer önemli bölümlerde kendini gösterecek. Ayrıca, ekranın alt sekmesindeki simgeler turkuaz bir "eşkenar dörtgen" tasarımıyla dikkat çekecek.
ANDROID-IOS FARK ETMEYECEK
Yeni tema, Android ve iOS cihazlara sunucu taraflı bir güncelleme olarak dağıtılacak. Güncelleme ile Google Haritalar’ın görünümü, hem işlevsel hem de görsel anlamda daha etkileyici hale gelecek.
YENİ RENK TEMASI
Google Haritalar, uzun süredir "Dinamik Renk" temasını desteklemeyen bir uygulama olarak biliniyor. Dinamik Renk teması, cihazda seçilen duvar kağıdına uygun renk paletlerini uygulamalarla eşleştirerek daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Ancak Google Haritalar, bu özelliği doğrudan kullanmak yerine turkuaz vurgularıyla benzer bir etki yaratmayı hedefliyor.
İLK DENEMELER AĞUSTOSTA BAŞLADI
Google, 2023 yılının Ağustos ayında renk güncellemelerine dair ilk denemelere başlamıştı. Bu süreçte, çeşitli tonlamalar ve renk paletleri üzerinde çalışıldı. Çalışmada;
-Su kütleleri daha açık mavi,
-Park ve ormanlar daha koyu yeşil,
-Yollar beyazdan griye, otoyollar ise daha koyu gri bir renk aldı.
-Bu testlerle birlikte, uygulamanın genel görünümünde daha belirgin bir yenilik yaratıldı.
BÜTÜN KULLANICILAR GÜNCELLEMEYİ ALACAK
Yeni turkuaz tema, yapılan güncellemeler tamamlandığında tüm kullanıcılara sunulacak. Yeni güncelleme cihazlara ulaştığında kullanıcılar mevcut mavi tonlara kıyasla daha dinamik ve enerjik bir arayüze sahip olacak.