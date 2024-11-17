Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek

Google Haritalar tarafından yapılan yeni değişiklikler doğrultusunda, uygulamanın alt kısmındaki mavi vurgular artık turkuaz tonlarında olacak. Bu yeni görünüm, yönlendirme düğmeleri, başlat sekmesi ve diğer önemli bölümlerde kendini gösterecek. Ayrıca, ekranın alt sekmesindeki simgeler turkuaz bir "eşkenar dörtgen" tasarımıyla dikkat çekecek.

ANDROID-IOS FARK ETMEYECEK

Yeni tema, Android ve iOS cihazlara sunucu taraflı bir güncelleme olarak dağıtılacak. Güncelleme ile Google Haritalar’ın görünümü, hem işlevsel hem de görsel anlamda daha etkileyici hale gelecek.