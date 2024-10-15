Google Düğmeye Bastı: O Uygulamasını Kaldırıyor

Yaklaşık 30 milyon kullanıcı tarafından tercih edilen bu uzantının, Chrome'un yeni manifest sürümü olan Manifest V3'e uyumlu olmadığı gerekçesiyle mağazadan ve tarayıcılardan kaldırıldığı bildiriliyor.

UBLOCK ORIGIN CHROME'DAN KALDIRILIYOR

Son kullanıcı raporlarına göre, uBlock Origin hızla Chrome Web Store'dan kaybolmaya başladı. Uzantının resmi sayfasında, "Chrome uzantılarıyla ilgili en iyi uygulamaları izlemediği" gerekçesiyle artık kullanılamadığı belirtiliyor. Ancak, bu durum şimdilik tüm kullanıcıları etkilemiyor. Türkiye'deki kullanıcılar için Chrome Web Mağazası'nda hâlâ erişilebilir durumda olan uzantının sayfasında, "Bu uzantı yakında desteklenmeyebilir" şeklinde bir uyarı yer alıyor.