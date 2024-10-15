Google Düğmeye Bastı: O Uygulamasını Kaldırıyor
Google, Chrome Web Store'da popüler reklam engelleyici uzantısı uBlock Origin'i kaldırıyor.
Kaynak: Shiftdelete
Yaklaşık 30 milyon kullanıcı tarafından tercih edilen bu uzantının, Chrome'un yeni manifest sürümü olan Manifest V3'e uyumlu olmadığı gerekçesiyle mağazadan ve tarayıcılardan kaldırıldığı bildiriliyor.
UBLOCK ORIGIN CHROME'DAN KALDIRILIYOR
Son kullanıcı raporlarına göre, uBlock Origin hızla Chrome Web Store'dan kaybolmaya başladı. Uzantının resmi sayfasında, "Chrome uzantılarıyla ilgili en iyi uygulamaları izlemediği" gerekçesiyle artık kullanılamadığı belirtiliyor. Ancak, bu durum şimdilik tüm kullanıcıları etkilemiyor. Türkiye'deki kullanıcılar için Chrome Web Mağazası'nda hâlâ erişilebilir durumda olan uzantının sayfasında, "Bu uzantı yakında desteklenmeyebilir" şeklinde bir uyarı yer alıyor.
MANIFEST V3'E GEÇİLECEK
Google'ın uzun süredir planladığı Manifest V3 geçişi, reklam engelleyici uzantıların işlevselliğini sınırlayacak bir adım olarak görülüyor. Yeni manifest sürümü, reklam engelleme yeteneklerini azaltacak ve kullanıcılara Google’ın mevcut reklam yönetim politikalarını kabul etme ya da farklı bir tarayıcıya geçme zorunluluğu getirecek. Bu durum, kullanıcılar arasında tartışma yaratırken, uBlock Origin'in kaldırılması sürecinin hızlanması da reklam engelleyici uzantıların geleceğini belirsiz hale getiriyor.