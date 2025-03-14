Gmail Kullanıcıları Dikkat! FBI Harekete Geçti: Verilerinizin Çalınmaması İçin Bunları Mutlaka Yapın

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Siber Güvenlik Ajansı (CISA), Medusa isimli tehlikeli bir fidye yazılımının bireylerden dev kurumlara kadar geniş bir kitleyi hedef aldığını açıkladı. Gmail kullanıcıları başta olmak üzere, hastaneler, okullar ve büyük şirketler bu saldırının en büyük hedefleri arasında bulunuyor.

MEDUSA FİDYE YAZILIMI NASIL ÇALIŞIYOR?

Siber korsanlar, kimlik avı (phishing) e-postaları ve sahte internet siteleri kullanarak kullanıcıları kandırıyor. Kötü amaçlı e-postaların içinde yer alan bağlantılara tıklayan kullanıcılar, farkında olmadan cihazlarına zararlı yazılım yüklüyor.

Saldırının aşamaları şu şekilde işliyor:

Sahte E-Posta: Kullanıcı, gerçek bir mesaj gibi görünen sahte bir e-postayı açıyor.

Kötü Amaçlı Bağlantı: E-postadaki bağlantıya tıkladığında zararlı yazılım cihazına bulaşıyor.

Dosyalar Kilitleniyor: Medusa, cihazdaki tüm dosyalara erişimi engelleyerek verileri şifreliyor.

Veriler Çalınıyor: Aynı zamanda, bu verilerin bir kopyası hackerlara gönderiliyor.

Fidye Talebi: Hackerlar, verileri serbest bırakmak için mağdurlardan binlerce, hatta milyonlarca dolar talep ediyor. Ödeme yapılmazsa çalınan veriler sızdırılmakla tehdit ediliyor.