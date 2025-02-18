Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş

ALTERNATİF YÖNTEM: KARBONAT

Eğer farklı bir yöntem denemek isterseniz, evinizde bulunan karbonatı da kullanabilirsiniz. Ancak karbonat ile kabartma tozu arasında fark olduğunu unutmamalısınız. Leke çıkarma için doğru ürünün karbonat olduğunu ve sodyum bikarbonatla aynı şey olduğunu bilmelisiniz.