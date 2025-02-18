Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Giysilerdeki inatçı lekeler, özellikle en sevdiğiniz kıyafetlerde meydana geldiğinde sinir bozucu olabilir. Ancak, bu basit yöntemle lekelerden kurtulmak mümkün.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu pratik çözüm için yalnızca iki ucuz malzeme gereklidir: Beyaz damıtılmış sirke ve limon. Bu malzemeleri kolayca bulabileceğiniz mağazalardan satın alabilirsiniz.
ADIM ADIM UYGULAMA
İlk olarak, bir kaseye eşit miktarda beyaz sirke ve limon suyu ekleyin. Karışımı iyice karıştırın. Ardından, karışımı doğrudan lekenin üzerine uygulayın ve lekenin tamamını kapladığından emin olun.
Karışımın etkili olabilmesi için, yaklaşık 30 dakika boyunca lekenin üzerinde kalmasını beklemeniz gerekecek. Bu süre sonunda, giysinizi soğuk su altında durulayıp, ardından normal şekilde yıkamanız yeterli olacaktır.
ALTERNATİF YÖNTEM: KARBONAT
Eğer farklı bir yöntem denemek isterseniz, evinizde bulunan karbonatı da kullanabilirsiniz. Ancak karbonat ile kabartma tozu arasında fark olduğunu unutmamalısınız. Leke çıkarma için doğru ürünün karbonat olduğunu ve sodyum bikarbonatla aynı şey olduğunu bilmelisiniz.