Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş

Giysilerdeki inatçı lekeler, özellikle en sevdiğiniz kıyafetlerde meydana geldiğinde sinir bozucu olabilir. Ancak, bu basit yöntemle lekelerden kurtulmak mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi

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Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş - Resim: 1

Bu pratik çözüm için yalnızca iki ucuz malzeme gereklidir: Beyaz damıtılmış sirke ve limon. Bu malzemeleri kolayca bulabileceğiniz mağazalardan satın alabilirsiniz.

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Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş - Resim: 2

ADIM ADIM UYGULAMA

İlk olarak, bir kaseye eşit miktarda beyaz sirke ve limon suyu ekleyin. Karışımı iyice karıştırın. Ardından, karışımı doğrudan lekenin üzerine uygulayın ve lekenin tamamını kapladığından emin olun.

Karışımın etkili olabilmesi için, yaklaşık 30 dakika boyunca lekenin üzerinde kalmasını beklemeniz gerekecek. Bu süre sonunda, giysinizi soğuk su altında durulayıp, ardından normal şekilde yıkamanız yeterli olacaktır.

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Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş - Resim: 3

ALTERNATİF YÖNTEM: KARBONAT

Eğer farklı bir yöntem denemek isterseniz, evinizde bulunan karbonatı da kullanabilirsiniz. Ancak karbonat ile kabartma tozu arasında fark olduğunu unutmamalısınız. Leke çıkarma için doğru ürünün karbonat olduğunu ve sodyum bikarbonatla aynı şey olduğunu bilmelisiniz.

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