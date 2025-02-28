Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor
Diyabetin en tehlikeli yönlerinden biri, uzun süre belirti vermeden ilerleyebilmesi ve semptomlarının kişiden kişiye farklılık gösterebilmesidir. Özellikle Tip 2 diyabet, yıllar içinde fark edilmeden gelişebilir ve genellikle yorgunluk, kilo değişiklikleri, aşırı susama ve gece sık idrara çıkma gibi belirtilerle kendini gösterir.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, diyabetin genellikle göz ardı edilen önemli bir belirtisine dikkat çekiyor. Eğer yatmadan önce su içme ihtiyacınız arttıysa, bu durum diyabetin erken bir işareti olabilir. Gece sık tuvalete gitme ihtiyacı da bu durumu destekleyen başka bir belirti olarak öne çıkıyor.
BÖBREKLER BU YÜKÜ KALDIRAMIYOR
Diyabet, böbrekleri kandaki yüksek glikoz seviyesini dengelemek için daha fazla çalışmaya zorlar. Ancak bir noktadan sonra böbrekler bu yükü kaldıramaz ve idrarda glikoz birikmeye başlar. Bu durum vücudun daha fazla sıvı kaybetmesine yol açarak susuzluk hissini artırır.
DİYABETİN DİĞER BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uzmanlara göre diyabetin diğer yaygın belirtileri arasında bulanık görme, genital bölgede kaşıntı, pamukçuk ve iyileşmesi uzun süren yaralar yer alıyor. Erkeklerde ayrıca iktidarsızlık, cinsel isteksizlik ve saç dökülmesi görülebilirken, kadınlarda halsizlik, sivilce, dermatit, adet düzensizlikleri ve hormonal bozukluklar ortaya çıkabilir.
Uzmanlar, bu belirtileri gösteren kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurmasını ve kan şekeri seviyelerini kontrol ettirmesini öneriyor.