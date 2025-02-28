Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor

Uzmanlar, diyabetin genellikle göz ardı edilen önemli bir belirtisine dikkat çekiyor. Eğer yatmadan önce su içme ihtiyacınız arttıysa, bu durum diyabetin erken bir işareti olabilir. Gece sık tuvalete gitme ihtiyacı da bu durumu destekleyen başka bir belirti olarak öne çıkıyor.