Game of Thrones'un Demir Tahtı Rekor Fiyata Satıldı

Heritage Auctions tarafından yapılan müzayede, Game of Thrones setinde kullanılan 900'ün üzerinde parçanın açık artırmaya sunulmasıyla dikkat çekti. Yaklaşık 6 dakika süren açık artırma sonucunda Demir Taht, 1,5 milyon dolarlık rekor bir fiyatla satıldı.