Game of Thrones'un Demir Tahtı Rekor Fiyata Satıldı
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'ta (Taht Oyunları) yer alan ikonik Demir Taht, düzenlenen bir açık artırmada 1,5 milyon dolara alıcı buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Jon Snow'un kılıcı 400 bin dolara, Cersei Lannister'ın dizinin final sahnesinde giydiği elbise ise 137 bin 500 dolara satıldı.
Heritage Auctions tarafından yapılan müzayede, Game of Thrones setinde kullanılan 900'ün üzerinde parçanın açık artırmaya sunulmasıyla dikkat çekti. Yaklaşık 6 dakika süren açık artırma sonucunda Demir Taht, 1,5 milyon dolarlık rekor bir fiyatla satıldı.
Açık artırmada, dizinin baş karakterlerinden Jon Snow'un kullandığı kılıç yaklaşık 400 bin dolara satılırken, Cersei Lannister karakterine hayat veren Lena Headey'in dizinin son sahnesinde giydiği elbise 137 bin 500 dolara alıcı buldu.
Heritage Auctions, müzayedeye 4 bin 500'den fazla kişinin katıldığını ve toplamda 21 milyon dolarlık bir gelir elde ettiklerini duyurdu.