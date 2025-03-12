Fırıncıların Gizli Tarifi: Yumurta Yerine Bu Sırla Pidenizi Nar Gibi Kızartın

Evde Ramazan pidesi yapmak isteyenler, hamurunu hazırladıktan sonra geleneksel olarak üzerine yumurta sarısı sürüp fırına verirler. Ancak bu işlem, bazı kişiler için yumurtanın kokusu nedeniyle rahatsızlık verici olabiliyor.

Fırıncıların ise pidenin üzerini nar gibi kızartacak başka bir yöntemi var. İşte fırıncıların sırrı…