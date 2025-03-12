Fırıncıların Gizli Tarifi: Yumurta Yerine Bu Sırla Pidenizi Nar Gibi Kızartın
Ramazan pidesini evde yapmak isteyenler, fırıncıların uyguladığı bu özel sırrı öğrendiklerinde hayran kalıyor. Pidelerin üzerini altın gibi kızartan o tarifin yumurta sarısı yerine başka bir malzeme olduğunu öğrenince şaşıracaksınız.
Kaynak: Haber Merkezi
Evde Ramazan pidesi yapmak isteyenler, hamurunu hazırladıktan sonra geleneksel olarak üzerine yumurta sarısı sürüp fırına verirler. Ancak bu işlem, bazı kişiler için yumurtanın kokusu nedeniyle rahatsızlık verici olabiliyor.
Fırıncıların ise pidenin üzerini nar gibi kızartacak başka bir yöntemi var. İşte fırıncıların sırrı…
FIRINCI TARİFİ
Ramazan pidesi fırına verilmeden önce üzerine fırıncıların "şifa" adını verdikleri özel bir sıvı sürülür. Bu sıvı, un ve su karışımının kaynatılmasıyla elde edilen bir karışımdır. Yumurta yerine rahatlıkla kullanılabilen bu özel sıvı, pidenin hem pişkin hem de yumuşak olmasını sağlar.
Bu gizli tarif, pidenin nar gibi kızarmasını sağlayarak, evde yapılan pidelere fırın lezzetini taşır