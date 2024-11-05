Fayansların Aralarındaki Siyahlık Nasıl Geçer? Bu Yöntemle Süt Gibi Olacak

SİRKELİ SUYUN GÜCÜ

Sirke ve su karışımı, hafif lekeler ve kirler için oldukça etkili bir çözümdür. Eşit miktarda sirke ve suyu karıştırarak derzlerin üzerine püskürtün. Karışımı en az 5 dakika beklettikten sonra sert bir fırça ile ovalayın ve ılık suyla durulayın. Sirke asidik olduğundan fayans yüzeyine zarar vermemesi için saf sirke yerine seyreltilmiş karışımı kullanmaya dikkat edin.

KABARTMA TOZU VE SİRKE İKİLİSİ

İnatçı lekeler için kabartma tozu ve sirke karışımını deneyin. Kabartma tozunu suyla karıştırarak kalın bir macun haline getirin ve derzlere uygulayın. Ardından, sirkeyi ılık suyla karıştırıp bu çözeltiyi macunun üzerine dökün. Kabarcık oluşumu durduğunda, sert bir fırçayla derzleri temizleyin ve ılık suyla durulayın. Alternatif olarak, kabartma tozu ve sirkeyi macun şeklinde derzlere uygulayıp 30 dakika beklettikten sonra da durulayabilirsiniz.