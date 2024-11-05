Fayansların Aralarındaki Siyahlık Nasıl Geçer? Bu Yöntemle Süt Gibi Olacak
Banyodaki fayansları temizlerken çoğu kişi, fayanslar arasındaki derzlerin temizliğini ihmal ediyor. Ancak kir, genellikle bu bölgelerde birikiyor ve uzun süre temizlenmeyen derzlerde küf ve mantar oluşabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Derz temizliği için kimyasallara ihtiyaç duymadan, evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerle ilk günkü beyazlığına çevirebilirsiniz. Peki fayans aralarındaki siyahlıklar nasıl geçer? İşte beyaz temizliğin formülü...
SICAK SU YÖNTEMİ
Fayanslar arasındaki hafif kirlerden kurtulmak için yalnızca sıcak su yeterli olabilir. Sıcak suyu uygun bir püskürtücüye koyarak fayans yüzeyine uygulayın. Ardından yumuşak bir fırça yardımıyla derzleri temizleyin ve kuru bir bezle silmeyi unutmayın. Eğer buharlı temizleyiciniz varsa, sıcak buhar ile derzlerdeki kirleri etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.
SİRKELİ SUYUN GÜCÜ
Sirke ve su karışımı, hafif lekeler ve kirler için oldukça etkili bir çözümdür. Eşit miktarda sirke ve suyu karıştırarak derzlerin üzerine püskürtün. Karışımı en az 5 dakika beklettikten sonra sert bir fırça ile ovalayın ve ılık suyla durulayın. Sirke asidik olduğundan fayans yüzeyine zarar vermemesi için saf sirke yerine seyreltilmiş karışımı kullanmaya dikkat edin.
KABARTMA TOZU VE SİRKE İKİLİSİ
İnatçı lekeler için kabartma tozu ve sirke karışımını deneyin. Kabartma tozunu suyla karıştırarak kalın bir macun haline getirin ve derzlere uygulayın. Ardından, sirkeyi ılık suyla karıştırıp bu çözeltiyi macunun üzerine dökün. Kabarcık oluşumu durduğunda, sert bir fırçayla derzleri temizleyin ve ılık suyla durulayın. Alternatif olarak, kabartma tozu ve sirkeyi macun şeklinde derzlere uygulayıp 30 dakika beklettikten sonra da durulayabilirsiniz.
HİDROJEN PEROKSİT KULLANIMI
Eğer derzler çok kirliyse, hidrojen peroksit etkili bir temizleyici olarak kullanılabilir. Derzlere püskürtün, birkaç dakika bekleyin ve sert kıllı bir fırçayla temizleyin. Daha güçlü bir etki için, hidrojen peroksit ve kabartma tozundan oluşan bir macunu derzlere uygulayıp ılık suyla durulayabilirsiniz.
DÜZENLİ TEMİZLİĞİ İHMAL ETMEYİN
Derzlerde kir birikimini önlemek için haftada bir kez su ve sirke karışımıyla temizleyin. Bu sayede banyodaki temizlik işlemleri daha kolay ve zahmetsiz hale gelecektir.