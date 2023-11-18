Ezhel, Almanya'ya iniş yapan Erdoğan'ı böyle karşıladı

Bir süredir Almanya'da yaşayan rapçi Ezhel, uçağı Almanya'ya iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Hoş geldin" reis diyerek karşıladı.

Ezhel Recep Tayyip Erdoğan AKP Almanya
Ezhel, Almanya'ya iniş yapan Erdoğan'ı böyle karşıladı - Resim: 1

Yaptığı muhalif çıkışlarıyla da sık sık gündeme gelen rapçi Ezhel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının Almanya’ya iniş yaptığı sırada havalimanındaydı.

1 6
Ezhel, Almanya'ya iniş yapan Erdoğan'ı böyle karşıladı - Resim: 2

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Berlin’e giden Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurlamıştı.

2 6
Ezhel, Almanya'ya iniş yapan Erdoğan'ı böyle karşıladı - Resim: 3

Erdoğan’ın uçağının indiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Ezhel, “hoş geldin reis” diye yazdı.

3 6
Ezhel, Almanya'ya iniş yapan Erdoğan'ı böyle karşıladı - Resim: 4

Ezhel, “Hoş geldin reis” notuyla paylaştığı videoya Ramin Farhangniya’nın seslendirdiği “Kuçelere Su Sepmişem” şarkısını ekledi.

4 6
Ezhel, Almanya'ya iniş yapan Erdoğan'ı böyle karşıladı - Resim: 5

Rapçi Ezhel, hakkında açılan davalar nedeniyle bir süredir Almanya'da yaşıyor.

5 6
Ezhel, Almanya'ya iniş yapan Erdoğan'ı böyle karşıladı - Resim: 6
6 6