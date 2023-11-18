Ezhel, Almanya'ya iniş yapan Erdoğan'ı böyle karşıladı
Bir süredir Almanya'da yaşayan rapçi Ezhel, uçağı Almanya'ya iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Hoş geldin" reis diyerek karşıladı.
Yaptığı muhalif çıkışlarıyla da sık sık gündeme gelen rapçi Ezhel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının Almanya’ya iniş yaptığı sırada havalimanındaydı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Berlin’e giden Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurlamıştı.
Erdoğan’ın uçağının indiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Ezhel, “hoş geldin reis” diye yazdı.
Ezhel, “Hoş geldin reis” notuyla paylaştığı videoya Ramin Farhangniya’nın seslendirdiği “Kuçelere Su Sepmişem” şarkısını ekledi.
Rapçi Ezhel, hakkında açılan davalar nedeniyle bir süredir Almanya'da yaşıyor.