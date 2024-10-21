Evde Hazırlanabilecek En Doğal 5 Temizleyici: Çocuklar ve Evcil Hayvanlar İçin En Risksiz Karışımlar

GÜL KOKULU YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Malzemeler:

- 1 su bardağı beyaz sirke

- 1/2 su bardağı taze gül yaprakları

- 1/2 bardak taze lavanta çiçekleri

- 1 adet portakal kabuğu

Hazırlık:



Gül yapraklarını, lavantayı ve portakal kabuğunu cam kavanoza ekleyin, üzerine sirke dökün ve 2-4 hafta bekletin. Süzdüğünüz karışımı bir sprey şişesine koyarak masalar, tezgahlar ve diğer yüzeyleri temizleyin. Geriye çiçek ve narenciye kokusu kalacak.

ADAÇAYI AHŞAP TEMİZLEYİCİ

Malzemeler:

- 1 su bardağı beyaz sirke

- 1/2 bardak adaçayı yaprakları

- 1/2 bardak çam iğneleri

- 1 adet limon kabuğu

Hazırlık:



Adaçayı, çam iğneleri ve limon kabuğunu sirkeye ekleyin ve karanlık bir yerde 2-4 hafta bekletin. Karışımı süzün ve yarım bardak sirkeyi 1 bardak su ile karıştırın. Bu doğal çözümü ahşap mobilyalar ve zeminler için kullanarak temiz ve taze bir odunsu aroma elde edebilirsiniz.

PAPATYA ÇAMAŞIR SPREYİ

Malzemeler:

- 1/2 bardak damıtılmış su

- 1/2 bardak beyaz sirke

- 1/4 bardak kurutulmuş papatya çiçekleri

- 1/4 bardak taze gül yaprakları

- 1/4 bardak taze lavanta çiçekleri

Hazırlık:

Papatya, gül ve lavantayı sirke içerisinde 2-4 hafta bekletin. Süzdüğünüz sıvıyı damıtılmış su ile karıştırarak bir sprey şişesine koyun. Bu çiçek kokulu spreyi, çarşaflar, yastıklar ve kumaşlar üzerinde kullanarak onları ferahlatabilirsiniz.