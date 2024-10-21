Evde Hazırlanabilecek En Doğal 5 Temizleyici: Çocuklar ve Evcil Hayvanlar İçin En Risksiz Karışımlar
Kimyasal temizleyicilerin sağlığınıza ve çevrenize zarar verme potansiyeli varken, doğal temizleyiciler hem sağlıklı hem de etkili bir alternatif sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev temizliğinde genellikle marketlerden alınan temizlik ürünleri kullanılıyor. Marketlerdeki ürünlerin içeriğinde birçok kimyasal barındırdığı biliniyor. Ama evde de doğal yöntemlerle zemin ve çamaşır temizleyicileri hazırlayabilmek mümkün.
Evde rahatlatıcı bir atmosfer yaratmanın yolu, doğal içeriklerle hazırlanmış temizleyicilerden geçiyor. İşte evinizi mis gibi kokutacak ve yüzeyleri hijyenik hale getirecek bazı doğal temizlik tarifleri:
KEKİK VE ÇAM DEZENFEKTANI (ZEMİN TEMİZLEYİCİSİ)
Malzemeler:
- 2 su bardağı beyaz sirke
- 1/2 bardak taze kekik
- 1/2 bardak çam iğneleri veya küçük dallar
- 1 adet limon kabuğu
- 4,5 litre sıcak su
Hazırlık:
Kekik, çam iğneleri ve limon kabuğunu bir kavanoza koyun, üzerine sirke ekleyin ve 2-4 hafta bekletin. Sirkeyi süzün ve 4,5 litre ılık suya 1 bardak ekleyin. Zeminleri temizlemek için bu karışımı kullanın. Zeminler uzun süre temiz kalırken, eviniz de taze bir kokuya bürünecek.
LAVANTA CAM TEMİZLEYİCİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı beyaz sirke
- 1/2 bardak taze lavanta
- 1/2 bardak taze adaçayı
- 2 adet portakal kabuğu
Hazırlık:
Lavanta, adaçayı ve portakal kabuğunu cam bir kavanozda karıştırın, üzerine sirke ekleyin ve kavanozu kapatın. Karışımı ara sıra sallayarak 2-4 hafta bekletin. Süzdüğünüz sıvıyı bir sprey şişesine koyun. Pencere ve aynalar için bu temizleyiciyi kullanarak iz bırakmadan temizleyebilir, evinizde hoş bir lavanta kokusu yaratabilirsiniz.
GÜL KOKULU YÜZEY TEMİZLEYİCİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı beyaz sirke
- 1/2 su bardağı taze gül yaprakları
- 1/2 bardak taze lavanta çiçekleri
- 1 adet portakal kabuğu
Hazırlık:
Gül yapraklarını, lavantayı ve portakal kabuğunu cam kavanoza ekleyin, üzerine sirke dökün ve 2-4 hafta bekletin. Süzdüğünüz karışımı bir sprey şişesine koyarak masalar, tezgahlar ve diğer yüzeyleri temizleyin. Geriye çiçek ve narenciye kokusu kalacak.
ADAÇAYI AHŞAP TEMİZLEYİCİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı beyaz sirke
- 1/2 bardak adaçayı yaprakları
- 1/2 bardak çam iğneleri
- 1 adet limon kabuğu
Hazırlık:
Adaçayı, çam iğneleri ve limon kabuğunu sirkeye ekleyin ve karanlık bir yerde 2-4 hafta bekletin. Karışımı süzün ve yarım bardak sirkeyi 1 bardak su ile karıştırın. Bu doğal çözümü ahşap mobilyalar ve zeminler için kullanarak temiz ve taze bir odunsu aroma elde edebilirsiniz.
PAPATYA ÇAMAŞIR SPREYİ
Malzemeler:
- 1/2 bardak damıtılmış su
- 1/2 bardak beyaz sirke
- 1/4 bardak kurutulmuş papatya çiçekleri
- 1/4 bardak taze gül yaprakları
- 1/4 bardak taze lavanta çiçekleri
Hazırlık:
Papatya, gül ve lavantayı sirke içerisinde 2-4 hafta bekletin. Süzdüğünüz sıvıyı damıtılmış su ile karıştırarak bir sprey şişesine koyun. Bu çiçek kokulu spreyi, çarşaflar, yastıklar ve kumaşlar üzerinde kullanarak onları ferahlatabilirsiniz.