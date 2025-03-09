Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor!

Vitamin ve Mineral Deposu

İçerdiği yeşillikler (nane, dereotu, maydanoz gibi) sayesinde vücudu vitamin ve minerallerle destekler. Aynı zamanda doğal bir detoks etkisi yaratır ve cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Kas Kütlesini Korur

Diyet dönemlerinde kas kaybını önlemek için protein tüketimi büyük önem taşır. Ayran aşı çorbası, içeriğindeki yoğurt ve tahıllar sayesinde kas kütlesini koruyarak sağlıklı bir şekilde kilo vermenize destek olur.