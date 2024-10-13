Eski Tip Aspiratör Nasıl Temizlenir? Bu Kolay Yöntemle İlk Günkü Gibi Temizleniyor
Mutfakların vazgeçilmez parçalarından biri olan aspiratörler, zamanla yağlanarak kirlenir ve bu durum hem estetik hem de hijyenik sorunlara yol açar. Ancak eski tip aspiratör filtrelerini temizlemek için etkili ve pratik yöntemler mevcut. İşte, eski tim aspiratörlerinizi temizlemenin yolları...
Kaynak: Haber Merkezi
Eski tip aspiratör filtrelerinin temizliği için gliserin sabunu yeterli bir çözüm sunar. Bu sabun, yağ birikintilerini etkili bir şekilde temizlerken, filtrelere de zarar vermez.
Aspiratör filtrelerini temizlemede gliserin sabunu oldukça etkili. İşte uygulanacak yöntem...
GLİSERİN SABUNU İLE TEMİZLİK
Eski tip aspiratör filtrelerinin temizliğinde gliserin sabunu oldukça etkilidir. Bu sabun, yağ kaplayan filtrelerin temizliğinde hem başarılı bir sonuç verir hem de filtreye zarar vermez.
Uygulama Aşamaları:
Eldeki gliserin sabununu aspiratörün filtrelerine iyice sürün.
Sonrasında bir bezi sıcak su ile yıkayın.
Sıcak bezle filtreleri silin; bu işlem, hem temizliği sağlarken hem de renginin dengelenmesine yardımcı olur.
SADE SODA İLE TEMİZLİK
Aspiratör filtrelerini temizlemek için bir diğer öneri ise sade sodadır. Bu yöntem, kirli filtrelerinizi kolayca temizlemenizi sağlar.
Gerekli Malzemeler:
2 şişe soda
Aspiratörün sığabileceği bir tencere
Uygulama Aşamaları:
Aspiratör filtresini yerinden çıkarın ve geniş bir tencere hazırlayın.
Tencereye su ekleyin ve kaynatın.
Kaynayan suya sodaları ekleyin ve aspiratör filtresini suya batırın.
10 dakika boyunca kaynamaya bırakın. Bu aşamada eski bir diş fırçası ile de temizlik yapabilirsiniz.