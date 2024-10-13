Eski Tip Aspiratör Nasıl Temizlenir? Bu Kolay Yöntemle İlk Günkü Gibi Temizleniyor

GLİSERİN SABUNU İLE TEMİZLİK

Eski tip aspiratör filtrelerinin temizliğinde gliserin sabunu oldukça etkilidir. Bu sabun, yağ kaplayan filtrelerin temizliğinde hem başarılı bir sonuç verir hem de filtreye zarar vermez.

Uygulama Aşamaları:

Eldeki gliserin sabununu aspiratörün filtrelerine iyice sürün.

Sonrasında bir bezi sıcak su ile yıkayın.

Sıcak bezle filtreleri silin; bu işlem, hem temizliği sağlarken hem de renginin dengelenmesine yardımcı olur.