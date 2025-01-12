En Uzun Süre Vize Veren Ülkeler Belli Oldu

4. Schengen Bölgesi Ülkeleri

Schengen vizesi, Avrupa’da birden fazla ülkeye seyahat imkânı tanıyan en popüler vize türlerinden biri. Uzun süreli vize almak isteyenler için belirli ülkeler öne çıkıyor:

Almanya: Ticaret ve aile ziyaretleri için uzun vadeli vizeler sağlayabiliyor.

Fransa: Düzenli seyahat eden ve geçmiş vize deneyimi olumlu olan kişilere daha uzun süreli vizeler verebiliyor.

Hollanda: Ticari seyahatler için uygun bir seçenek sunuyor.

İtalya: Özellikle emekliler ve ticari amaçlarla seyahat edenler için daha uzun vizeler sağlayabiliyor.

İsveç: İlk defa başvuru yapanlara bile 3 ila 6 ay süreli çok girişli vizeler verebiliyor.