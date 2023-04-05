En inatçı kirleri bile silip atıyor! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme

“Fırınımdaki inatçı lekeleri çıkarmak için gereken tek şeyin normal bir bulaşık makinesi tableti olmasına şaşırdım. Gerçekten mucizevi bir temizleyici, denemelisiniz. Tek yapmanız gereken bulaşık makinesi tabletini ıslatmak ve camı hafifçe ovalamak. Tableti nemli tutmak için sürekli suya daldırdığınızdan emin olun, böylece camı çizmez. Fırın camının her yerini ovaladıktan sonra ıslak bezle silin."

Kaynak: Mynet.com

TABLETİN ISLAK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



Özellikle tabletler pişmiş yiyecekleri bulaşıklardan çıkarmayı vaat ettiğinden, bu tür tabletlerin fırın yağı ve yiyecek lekeleri üzerinde çalıştığı mantıklıdır. Ayrıca, sert toz tabletler, yapışan lekeleri temizlemeye yardımcı olan ancak fırın camını çizmeyecek kadar yumuşak olan aşındırıcı bir yüzeye sahiptir. "Kuru ovma camın bütünlüğüne zarar verebilir, bu nedenle ıslak bulaşık makinesi tableti kullanın. Bir tedavi gibi çalışıyor. ”