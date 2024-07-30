En Geçimsiz 3 Burç! Onlarla Yola Çıkmak ve Onlarla Aynı Ortamda Olmak Çok Zor

2. BAŞAK BURCU

Başak burcu, titizlik, çalışkanlık, mükemmeliyetçilik ve detaycılık ile tanınır. Bu özellikler, Başak burcunu başarılı ve güvenilir bir insan yapar. Ancak, aynı özellikler Başak burcunun asabi ve eleştirel bir kişiliğe dönüşmesine de neden olabilir. Asabiyet genellikle Başak burcunun kendine ve çevresine yönelik yüksek beklentilerinden kaynaklanır. Her şeyin kusursuz olmasını ister ve kendini sürekli olarak geliştirmeye çalışır. Çevresindeki insanlardan da aynı özveriyi bekler. Bu nedenle, Başak burcu hata yapmaktan veya eksik kalmaktan çok korkar. Ayrıca, çok fazla sorumluluk alıp kendini yorar, bu da sinirlerini bozar ve huzursuzluğa neden olur.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu insanları, gizemli, tutkulu ve kararlı kişilikleriyle bilinirler. Ancak, aynı zamanda çok hassas, kırılgan ve alıngan olabilirler. Kendilerine veya sevdiklerine yapılan haksızlık, ihanet veya saygısızlık karşısında genellikle asabi olurlar. Akrep burcu insanları, kendilerine güvenen ve güvendikleri insanlara derin bir bağlılık duyarlar. Bu nedenle, kendilerini veya sevdiklerini tehdit eden her şeye karşı çok sert ve acımasız olabilirler. Güçlü koruma içgüdüleri, onları zaman zaman oldukça tepkisel ve savunmacı yapabilir. ( Kısa Dalga )