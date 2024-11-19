En Değerli Hasat Başladı: Jandarma Karadan ve Havadan Nöbete Başladı

Kilis'te zeytin hasadı başladı. Ürünlerin güvenliğinin sağlanması ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla karadan ve havadan sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

312 BİN DEKARLIK ALANDA ÜRETİLİYOR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytin üretiminin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini artırarak hırsızlık girişimlerini engellemeyi hedefliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Kilis’te yaklaşık 312 bin dekarlık alanda zeytin yetiştiriliyor.

Zeytin, bölgede hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir değer taşıyor. Hasat döneminde zeytinliklerin güvenliği için yürütülen bu çalışmalar, hem üreticilerin emeklerini korumayı hem de bölgedeki huzuru sağlamayı amaçlıyor.