En Değerli Hasat Başladı: Jandarma Karadan ve Havadan Nöbete Başladı
Kilis'te başlayan zeytin hasadı için jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, havadan ve karadan 7/24 denetim gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA
Kilis'te zeytin hasadı başladı. Ürünlerin güvenliğinin sağlanması ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla karadan ve havadan sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.
312 BİN DEKARLIK ALANDA ÜRETİLİYOR
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytin üretiminin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini artırarak hırsızlık girişimlerini engellemeyi hedefliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Kilis’te yaklaşık 312 bin dekarlık alanda zeytin yetiştiriliyor.
Zeytin, bölgede hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir değer taşıyor. Hasat döneminde zeytinliklerin güvenliği için yürütülen bu çalışmalar, hem üreticilerin emeklerini korumayı hem de bölgedeki huzuru sağlamayı amaçlıyor.
JANDARMADAN KARADAN VE DRON DESTEKLİ DENETİM
Özellikle Musabeyli ilçesindeki Karbeyaz ve Üçpınar köylerinde, ekipler hem devriyelerle hem de dron destekli denetimlerle zeytinlikleri kontrol ediyor. Güvenlik korucuları ve asayiş timlerinin de destek verdiği bu uygulamalarda, üreticilere olası hırsızlık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.
Zeytin üreticilerinden Necibe Çelebi, jandarma ekiplerinin bu önlemlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.
Karbeyaz Köyü Muhtarı İzzettin Çelebi de ekiplere teşekkür ederek, "Jandarmamız zeytin hırsızlığını önlemek için 7/24 devriye geziyor. Bu hizmetten çok memnunuz. Allah razı olsun" diye konuştu.