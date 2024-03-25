Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler
Emeklilik dönemi, hayatın keyifli ve huzurlu bir şekilde geçirildiği bir dönem olarak düşünülür. Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz yerleri belirlerken, genellikle sakin, doğal güzelliklere sahip ve kültürel etkinliklere olanak tanıyan şehirler tercih edilir. İşte emeklilerin çok sevdiği 5 yer:
Emekli olduktan sonra yaşamak isteyeceğiniz bu 5 yer, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle emeklilik döneminizi keyifli hale getirecek alternatifler sunar. Her biri farklı özelliklere sahip olan bu şehirler, emekliler için huzurlu ve mutlu bir yaşamın kapılarını aralar. Siz de emeklilik döneminizde bu şehirlerden birini tercih ederek hayatınıza yeni bir sayfa açabilirsiniz.
5. AKYAKA
Enuygun'daki bilgilere göre; Sakin ancak mimarisi ve doğal güzellikleriyle gidenleri hayran bırakan bir yer Akyaka. Ödüllü mimar Nail Çakırhan'ın yaptığı bölgenin mimarisine uygun cumbalı, ahşap kapı, panjur ve balkonlu evleriyle ünlüdür. Sakin, temiz, şirin bir yerdir. Ilıman bir iklimi vardır, denizi ve doğal akvaryum olarak ünlenen Azmak Çayı da çok güzeldir. Sakin, temiz ve yeşili bol bir yerde yaşamak isteyenler için güzel bir seçenek.
4. SELEMİYE KÖYÜ – TURUNÇ
Marmaris artık o kadar büyüdü ki sakin bir sahil kabası arayanlar Selimiye Köyü, Turunç gibi yerlere yerleşmeye başladı. Buralar yazın bir hayli kalabalık oluyor. Ancak kışın sakin, güneşi bol günler sizi bekliyor olacak. Alışveriş, banka vs. gibi ihtiyaçlarınız için Marmaris merkezine gitmeniz lazım. Ev fiyatlarına gelince, ucuz olmadığını söyleyebiliriz.
3. BİTEZ-GÜMÜŞLÜK
Özellikle İstanbulluların tercihi Bodrum, emekliler için güzel bir yer. Bodrum o kadar büyüdü ki devlet hastanesinden özel hastaneler alışveriş yapabilecek çok sayıda markete kadar her şey var. Bodrum biraz pahalı bir yer. Bir diğer handikabı da dağınık bir yerleşim olması. Bodrum'da emeklilerin en çok tercih ettiği yerlerin başında Bitez, Turgutreis ve Gümüşlük geliyor.
2. BADEMLİ
İzmir'in Dikili ilçesinin şirin bir beldesi Bademli. Zeytinlikleri ve bozulmamış doğası özellikle sakin bir hayat isteyenler için ideal. Köy halkı genelde mübadele göçmeni. Kalem Adası en turistik yeri. Yeme içme konusunda taze lezzetlere, temiz havasına ve sakin yaşamına hayran olabilirsiniz.
1. ALANYA
Alanya artık sahil kasabası olmaktan çıkmış neredeyse şehir olmuş. Ancak hem şehir hayatı yaşayayım hem de ucuz olsun, denizi güneşi olsun kriterlerine uygun bir yer arıyorsanız iyi bir tercih olabilir. Alanya'da devlet özel sağlık konusunda hastane seçeneği çok. Gezecek yerler de hayli fazla. Turistik bir yer ama hala fiyatlar büyükşehirlere göre ucuz. Yılın 6 ayı denize girebilir, dağ köylülerinden organik lezzetleri uygun fiyata satın alabilirsiniz. Alanya'da Türk emekliler kadar Alman ve Danimarkalı emekliler de yaşıyor.
Emeklilerin En Çok Sevdiği 5 Şehir
1. Antalya:
Türkiye'nin güney sahilinde bulunan Antalya, iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla emeklilerin tercih ettiği şehirlerin başında gelir. Akdeniz ikliminin etkisiyle sıcak ve ılıman bir havaya sahip olan Antalya, emekliler için huzurlu bir yaşam sunar.
2. İzmir:
Ege'nin incisi olarak bilinen İzmir, sahip olduğu deniz manzarası, tarihi mekanları ve kültürel etkinlikleriyle emeklilerin ilgisini çeker. Ayrıca İzmir'in yaşlılara yönelik sosyal aktiviteleri ve sağlık hizmetleri de emekliler için ideal bir yaşam sunar.
3. Bodrum:
Ege'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum, doğal güzellikleri, denizi ve sakin yaşam tarzıyla emeklilerin tercih ettiği yerler arasındadır. Bodrum'un tarihi dokusu ve modern yaşamın bir arada bulunduğu atmosferi emekliler için cazip bir seçenektir.
4. Alanya:
Akdeniz'in en gözde tatil merkezlerinden biri olan Alanya, sıcak iklimi, plajları ve doğal güzellikleriyle emeklilerin dikkatini çeker. Ayrıca Alanya'nın sağlık hizmetleri ve yaşlılara yönelik sosyal aktiviteleri de emekliler için ideal bir yaşam sunar.
5. Çeşme:
İzmir'e bağlı olan Çeşme, sahip olduğu plajları, rüzgar sörfü imkanları ve termal kaynaklarıyla emeklilerin ilgisini çeker. Ayrıca Çeşme'nin tarihi dokusu ve lezzetli Ege mutfağı da emekliler için cazip bir seçenektir.