Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi
Elma sirkesi, mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir malzeme olmanın ötesinde, tarih boyunca tıbbi amaçlarla da kullanılmış bir üründür. Hem besleyici hem de sağlık açısından faydalı özellikleri ile dikkat çeken elma sirkesi, son yıllarda yeniden popülerlik kazanmıştır. Ancak, bu doğal ürünün faydalarının yanı sıra, bazı durumlarda dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunmaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi
Elma sirkesi, elma ve türevlerinden elde edilen, fermente olmuş bir sıvıdır. İçeriğinde 60'tan fazla organik bileşik bulunmaktadır. Besin değeri açısından, geleneksel alkollü içeceklerden daha zengin olan elma sirkesi, özellikle sindirim ve bağışıklık sistemini destekleyen özelliklere sahiptir.
ELMA SİRKESİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ FAYDALARI
Elma sirkesi, mide ekşimesi ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. İçeriğindeki malik asit, sindirim sistemini düzenleyerek, gıda zehirlenmesi gibi durumları önlemeye yardımcı olabilir. Bilimsel araştırmalar, elma sirkesinin antifungal, antiviral ve antibakteriyel etkiler gösterdiğini ortaya koymuştur.
SİNİR SİSTEMİ VE UYKU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
Elma sirkesinin sinir sistemini yatıştırıcı etkisi bulunmaktadır. Magnezyum içeriği sayesinde, kaliteli uykuya yardımcı olabileceği ve sinirleri rahatlatabileceği söylenmektedir.
KALP SAĞLIĞINA KATKI:
Yüksek pektin içeriği sayesinde, elma sirkesi kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir ve kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir. Sabahları bir bardak suya karıştırarak içilen elma sirkesi, kalp hastalıkları riskini azaltabilir.
DİŞ VE KEMİK SAĞLIĞI:
Elma sirkesi, kalsiyum içeriği ile kemik sağlığını desteklerken, vücudun kalsiyumu daha verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı olan bir maddeyi de içerir. Bu özellik, dişlerin ve kemiklerin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ:
Elma sirkesi, vücudun ihtiyacı olan antioksidanları sağlamak konusunda oldukça etkilidir. Bunun yanında, eklem ağrılarına karşı da rahatlama sağlayabilir.
KİLO KONTROLÜ:
Bazı araştırmalar, elma sirkesinin daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olduğunu ve yağların parçalanmasına destek olduğunu göstermektedir. Ancak, bu konu üzerindeki araştırmalar henüz kesin sonuçlar vermemektedir.
ELMA SİRKESİ İLE NASIL SAĞLIK FAYDALARI SAĞLANIR?
Elma sirkesinin tüm faydalarından yararlanmak için, günlük tüketimde dikkatli olunmalıdır. Uzmanlar, genellikle 1-2 yemek kaşığı elma sirkesinin su ile seyreltildiğinde faydalı olacağını belirtmektedir. Kilo kontrolü için günde 2 yemek kaşığından fazla tüketilmemesi önerilir. Bunun yanı sıra, kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin düzenlenmesi için günde 1,5 yemek kaşığı yeterlidir.
ELMA SİRKESİNİN ZARARLARI VE KONTRENDİKASYONLARI
Elma sirkesinin sağlığa olan faydalarının yanı sıra, bazı durumlar ve hastalıklar için dikkatli kullanılmalıdır. Konsantre elma sirkesi, yemek borusunu tahriş edebilir ve dişlere zarar verebilir. Bu nedenle, elma sirkesini tükettikten sonra ağzı çalkalamak önemlidir. Ayrıca, elma sirkesi bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu yüzden, ilaç kullanan bireylerin kullanmadan önce doktorlarına danışmaları önerilmektedir.
Özellikle böbrek rahatsızlıkları olan kişiler ve hamileler, elma sirkesini kullanmamalıdır. Ayrıca, düşük potasyum seviyeleri (hipokalemi) olan kişilerde, elma sirkesinin kullanımı durumun daha da kötüleşmesine yol açabilir.
Elma sirkesi, doğru şekilde kullanıldığında sağlığımıza pek çok fayda sağlayabilir. Ancak, aşırıya kaçmadan ve gerekli önlemleri alarak tüketilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Özellikle, herhangi bir sağlık sorunu olan bireylerin kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.