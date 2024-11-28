Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi Belli Oldu! İlk 10 Sebzeye Çok Şaşıracaksınız
Bilim insanları, sebzeler arasında vitamin ve mineral yoğunluğu açısından en sağlıklı olanı belirledi. New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırma, su teresini "dünyanın en sağlıklı sebzesi" olarak seçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışmada, sebzeler 17 temel besin maddesi üzerinden değerlendirildi. Potasyum, kalsiyum, demir, çinko, lif, protein gibi mineraller ile A, B, C, D, E ve K vitaminleri temel alınarak bir puanlama yapıldı. Ayrıca fitokimyasal içerik ve antioksidan kapasite gibi ek faktörler de dikkate alındı.
Araştırmanın sonucunda su teresi, 100 tam puanla listenin en üstüne yerleşti. Ispanak, pazı, pancar, lahana gibi popüler sebzeler bile su teresinin gerisinde kaldı.
İLK 10 SEBZE LİSTESİ
Araştırmaya göre besin yoğunluğuna göre sıralanan ilk 10 sebze şöyle:
Su Teresi: 100
Lahana: 91,99
Pazı: 89,27
Pancar: 87,08
Ispanak: 86,43
Hindiba: 73,36
Yaprak Marul: 70,73
Maydanoz: 65,59
Marul: 63,48
Karalahana: 62,49
En düşük puanı ise 10,51 ile tatlı patates aldı.
UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR
Araştırmada yer alan Dr. Di Noia, sebzelerin insan sağlığı üzerindeki etkisini şöyle açıkladı:
"Güçlü besin içeriğine sahip meyve ve sebzeler, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar ile bazı kanser türlerinin riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Bu sıralama, tüketicilerin gıdalardan en yüksek besin değerini almasına rehberlik edecek."
SU TERESİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?
Su teresi, turpgiller ailesine ait bir bitkidir ve lahana, turp, hardal gibi sebzelerle akrabadır. Tatlı su kaynaklarında yetişen bu bitki, keskin ve biberimsi tadıyla bilinir. Antik Yunan, Roma ve Pers uygarlıklarında hem besin hem de tıbbi amaçlarla tüketilen su teresi, yüzyıllardır Avrupa ve Asya mutfaklarında yer buluyor.
BESLENMENİZE EKLEYİN
Su teresi, sandviç ve salatalarda kullanılarak kolayca tüketilebilir. Sağlık için yüksek besin değeri arayanlara, bu mütevazı bitkiyi sofralarına eklemeleri öneriliyor.