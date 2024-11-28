Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi Belli Oldu! İlk 10 Sebzeye Çok Şaşıracaksınız

SU TERESİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Su teresi, turpgiller ailesine ait bir bitkidir ve lahana, turp, hardal gibi sebzelerle akrabadır. Tatlı su kaynaklarında yetişen bu bitki, keskin ve biberimsi tadıyla bilinir. Antik Yunan, Roma ve Pers uygarlıklarında hem besin hem de tıbbi amaçlarla tüketilen su teresi, yüzyıllardır Avrupa ve Asya mutfaklarında yer buluyor.