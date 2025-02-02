Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Ünlü yemek platformu Taste Atlas, dünya mutfaklarının en iyi lezzetlerini keşfetmeye devam ederken, bu kez dünyanın en iyi tatlıcılarını sıraladı. Türk tatlıcıları, listeye adlarını yazdırarak lezzetleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevrim içi yemek atlası Taste Atlas, dünya mutfağının zengin çeşitliliğini inceleyerek, birçok kategoride en iyi restoran ve tatlıcıları belirlemeye devam ediyor. Bu sefer, dünyanın en iyi tatlıcıları belirlenerek, tatlı severlere ilham verdi.
TÜRK TATLICILAR ZİRVEDE
Tatlıların yarıştığı listede, dünyanın dört bir yanından tatlıcılar değerlendirildi. Toplamda 100 tatlıcının yer aldığı sıralamada, Türk tatlıcıları lezzetleriyle adlarından sıkça söz ettirdi. İstanbul'un ünlü tatlıcıları, baklava gibi eşsiz lezzetleriyle listede üst sıralarda yer aldı. İşte, Taste Atlas tarafından yayımlanan listeye giren bazı Türk tatlıcıları:
DÜNYANIN EN İYİ 10 TATLICISI
Pastais De Belém – Lizbon
Hafız Mustafa – İstanbul
Cafe Cantrel – Viyana
Pasteleria Ideal – Meksiko City
Cafe Du Monde – New Orleans
Karaköy Güllüoğlu – İstanbul
Rapunu – Bariloche
Confeitaria Colombo – Rio de Janeiro
Cafe Tortoni – Buenos Aires
Chocolateria San Gines – Madrid
Türk tatlıcıları, hem yerel hem de uluslararası alanda büyük bir başarı elde ederek, tatlı severlerin beğenisini kazandı. Hafız Mustafa ve Karaköy Güllüoğlu gibi ünlü mekanlar, dünya çapındaki tatlıcılar arasında kendilerine sağlam bir yer edindi.