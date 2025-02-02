Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı

Türk tatlıcıları, hem yerel hem de uluslararası alanda büyük bir başarı elde ederek, tatlı severlerin beğenisini kazandı. Hafız Mustafa ve Karaköy Güllüoğlu gibi ünlü mekanlar, dünya çapındaki tatlıcılar arasında kendilerine sağlam bir yer edindi.