Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Yapay zeka araçları dünyasında liderlik mücadelesi sürerken, üretken yapay zeka aracı olarak adlandırılan o yapay zeka, aylık 4,7 milyar kullanıcı ziyareti ile en popüler yapay zeka aracı olmayı başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
AITools sitesinin verilerine göre, dünya çapında farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka araçlarının kullanım oranları hızla artıyor. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana büyük ilgi görerek en çok ziyaret edilen yapay zeka uygulaması oldu. Ancak, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya çıkmasıyla ChatGPT'nin kullanıcı trafiğinde bir miktar düşüş yaşansa da, 4,7 milyar ziyaretçi ile hâlâ zirvede yer alıyor.
CANVA VE GOOGLE TRANSLATE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Yapay zekaların genel kullanım sıralamasına göre, grafik tasarım uygulaması Canva ikinci sırada yer aldı. Aylık 887 milyon ziyaretçi ile ChatGPT'nin oldukça gerisinde kalan Canva, listenin 2. sırasında dikkat çekiyor. Google’ın çeviri yapan yapay zekası Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçi ile 3. sırada bulunuyor.
DEEPSEEK, KISA SÜREDE 4. SIRAYA YÜKSELDİ
Çinli yapay zeka DeepSeek, özellikle maliyet etkinliği ve başarılı performansı ile kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı ve 4. sıraya yükseldi. Ocak 2025 itibarıyla DeepSeek'in aylık kullanıcı sayısı %2000'den fazla artarak 268 milyona ulaştı. Aynı dönemde ChatGPT'nin aylık ziyaretçi sayısı ise %2 oranında düşüş gösterdi.
DİĞER YAPAY ZEKALAR
Listede 5. sırada 226 milyon aylık ziyaretçi ile Character.AI yer alırken, 6. sırada 200 milyon kullanıcı ile JanitorAI, 7. sırada ise 133 milyon kullanıcı ile Perplexity bulunuyor. Google tarafından geliştirilen ve ChatGPT'nin en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Gemini ise 118 milyon kullanıcı ile ancak 8. sırada kendine yer bulabildi. Ocak 2025’te Gemini, %9’dan fazla ziyaretçi kaybetti.
YAPAY ZEKA ÇEKİŞMESİ: ABD VE ÇİN
Listede yer alan ilk 10 yapay zeka aracından 7’si ABD menşeli yapay zekalar tarafından oluşturulurken, Çin yalnızca DeepSeek ile ilk 10'a girebildi. DeepSeek, tüm dünyada duyulmaya başladığı Ocak 2025 itibarıyla, aylık ziyaretçi sayısını en hızlı artıran yapay zeka aracı olarak dikkat çekti.