Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız

DEEPSEEK, KISA SÜREDE 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Çinli yapay zeka DeepSeek, özellikle maliyet etkinliği ve başarılı performansı ile kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı ve 4. sıraya yükseldi. Ocak 2025 itibarıyla DeepSeek'in aylık kullanıcı sayısı %2000'den fazla artarak 268 milyona ulaştı. Aynı dönemde ChatGPT'nin aylık ziyaretçi sayısı ise %2 oranında düşüş gösterdi.

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Listede 5. sırada 226 milyon aylık ziyaretçi ile Character.AI yer alırken, 6. sırada 200 milyon kullanıcı ile JanitorAI, 7. sırada ise 133 milyon kullanıcı ile Perplexity bulunuyor. Google tarafından geliştirilen ve ChatGPT'nin en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Gemini ise 118 milyon kullanıcı ile ancak 8. sırada kendine yer bulabildi. Ocak 2025’te Gemini, %9’dan fazla ziyaretçi kaybetti.