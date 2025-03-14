Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu
Dünyanın çene olarak en güçlü yapısında sahip köpekler listelendi. Yapılan araştırma sonucunda Sivas’ın Kangal köpeği listeye damgasını vurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli Wold Animal Foundation, dünyanın en güçlü çenesine sahip köpeklere ilişkin gerçekleştirdiği araştırmanın listesini paylaştı. Listeye Sivas’ın dünyaca ünlü Kangal köpeği açık ara damgasını vurdu.
Köpeklerin sahip olduğu çene kuvvetleri, köpeklerin ne kadar koruyucu ve güçlü olduklarının göstergelerinden biri. Yapılan araştırmada ise Kangal köpeği açık ara diğer köpek ırklarına fark atmış durumda.
Anadolu aslanı olarak da adlandırılan Kangal, Orta Asya’dan Türklerle birlikte genetiği bozulmadan gelen bir çoban köpeği olarak biliniyor. Güçlü yapısı ve boyutuyla görenleri büyüleyen Kangal, aslan ve kurt gibi vahşi hayvanlarla da başa çıkabiliyor.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KÖPEKLERİ BELLİ OLDU
Listeye 743 PSI çene basıncıyla damgasını vuran Kangal, rakiplerine açık ara fark attı. Uzmanlar Kangal köpeğinin yalnızca güçlü olması değil, bununla birlikte sahibine çok sadık olmasıyla da dünya çapında efsaneleştiğini belirtiyor. Peki dünyanın en güçlü çene yapısına sahip köpekler hangileri?
İşte dünyanın en güçlü 10 köpeği;
10- German Shepherd (Alman Çoban Köpeği) – 238 PSI
9- American Bulldog – 305 PSI
8- Rottweiler – 328 PSI
7- Fila Brasileiro – 450 PSI
6- Dogo Argentino – 500 PSI
5- English Mastiff – 552 PSI
4- Tosa Inu – 556 PSI
3- Cane Corso – 700 PSI
2- Bandogge – 730 PSI
1- Kangal – 743 PSI
Kangal, 743 PSI ısırma gücüyle dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpek ırkıdır ve birinci sırada yer alıyor Kangal, özellikle sürü koruma içgüdüsünün yanı sıra, aşırı sağlamlığı, gücü ve sadakatiyle biliniyor. Bu özellikleriyle birlikte milli gururumuz Kangal köpeği, dünyanın en güçlü çene yapısına sahip köpeği olarak kabul ediliyor.