Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu

ABD merkezli Wold Animal Foundation, dünyanın en güçlü çenesine sahip köpeklere ilişkin gerçekleştirdiği araştırmanın listesini paylaştı. Listeye Sivas’ın dünyaca ünlü Kangal köpeği açık ara damgasını vurdu.

Köpeklerin sahip olduğu çene kuvvetleri, köpeklerin ne kadar koruyucu ve güçlü olduklarının göstergelerinden biri. Yapılan araştırmada ise Kangal köpeği açık ara diğer köpek ırklarına fark atmış durumda.

Anadolu aslanı olarak da adlandırılan Kangal, Orta Asya’dan Türklerle birlikte genetiği bozulmadan gelen bir çoban köpeği olarak biliniyor. Güçlü yapısı ve boyutuyla görenleri büyüleyen Kangal, aslan ve kurt gibi vahşi hayvanlarla da başa çıkabiliyor.