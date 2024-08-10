Dünyada En Çok Turist Çeken Şehirler Belli Oldu: İlk 10'da Türkiye'den İki İl Var!
Dünyanın en çok ziyaretçi alan şehirleri belli oldu. Herkesin bildiği ve turist akınına uğrayan 10 şehir, bu veri ile ortaya çıktı. Türkiye'den iki şehir, dünya genelinde en çok turist çeken 10 şehir arasında yer aldı. O şehirlerden biri olan İstanbul, Londra ve Paris'i solladı.
Euromonitor International Report, dünya şehirlerin çektiği ziyaretçi sayısı ile ilgili bir istatistik verisi paylaşıldı. Rapora göre, 2023 yılında en çok ziyaretçi çeken şehirler belli oldu. İlk 10 sırada Türkiye'de iki şehrin yer alması dikkat çekti.
İşte o şehirler:
10-Mekke-Suudi Arabistan
9-Cancun-Meksika
8-New York-ABD
7-Bangkok-Tayland
6-Hong Kong-Çin
5-Paris-Fransa
4-Antalya-Türkiye
3-Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri
2-Londra-İngiltere
1-İstanbul-Türkiye