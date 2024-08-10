Dünyada En Çok Turist Çeken Şehirler Belli Oldu: İlk 10'da Türkiye'den İki İl Var!

Euromonitor International Report, dünya şehirlerin çektiği ziyaretçi sayısı ile ilgili bir istatistik verisi paylaşıldı. Rapora göre, 2023 yılında en çok ziyaretçi çeken şehirler belli oldu. İlk 10 sırada Türkiye'de iki şehrin yer alması dikkat çekti.

İşte o şehirler: