Doğum İzni Süresinde Değişiklik Yapılacak mı? 2025 Annelik İzin Süresi Ne Kadar Oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izni süresine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meclis Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda, mevcut uygulamaya göre doğum izninin 16 hafta olduğunu, ikiz veya daha fazla çocuk doğumlarında ise bu sürenin 18 haftaya çıktığını belirtti. Bakan Işıkhan, doğum izni süresinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Işıkhan, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, doğum izni süresinin uzatılması konusunda çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. İşçi ve memur arasındaki farkların giderilmesi için de adımlar atıldığını belirten Işıkhan, aile-iş-yaşam dengesinin sağlanabilmesi için doğum izni sürelerinde düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.
EMZİRME İZNİ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR
Bakan Işıkhan, doğum sonrası çalışan annelere yönelik emzirme izni uygulamasının sürdüğünü de hatırlattı. Memurlar için bu sürenin ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise 1,5 saat olarak belirlendiğini aktaran Işıkhan, bu sürenin işçi ve memurlar için eşitlenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi.
NÜFUS POLİTİKALARI KURULU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Doğum izni süresinin artırılmasına yönelik çalışmaların Nüfus Politikaları Kurulu'nda da ele alındığını belirten Bakan Işıkhan, bu kapsamda aile politikalarının güçlendirilmesi ve kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek adımların atılacağını ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.