Doğum İzni Süresinde Değişiklik Yapılacak mı? 2025 Annelik İzin Süresi Ne Kadar Oldu

EMZİRME İZNİ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Bakan Işıkhan, doğum sonrası çalışan annelere yönelik emzirme izni uygulamasının sürdüğünü de hatırlattı. Memurlar için bu sürenin ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise 1,5 saat olarak belirlendiğini aktaran Işıkhan, bu sürenin işçi ve memurlar için eşitlenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi.