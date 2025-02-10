Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN DENEYİN

Bu yöntem sayesinde aynalarınız soğuk ve nemli havalarda bile net kalacak, siz de daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşayabileceksiniz. Sürücüler için kolayca uygulanabilecek bu pratik çözüm, kış aylarında görüş açısını artırarak kazaların önüne geçmeye yardımcı olabilir.