Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Uzaktan çalışma trendi, Covid-19 pandemisinin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen önemini koruyor. Dünyanın dört bir yanında dijital göçebeler için en uygun ülkeler belirlenirken, VisaGuide.World'ün hazırladığı raporda Türkiye, 55 ülke arasında 44. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise üst üste ikinci kez İspanya bulunuyor. Türkiye’nin düşük sıralamasında internet hızı ve sağlık hizmetleri konusundaki eksiklikler etkili oldu.
Kaynak: CNBC-e
VisaGuide.World tarafından yapılan değerlendirmeye göre İspanya, uzaktan çalışmak isteyenler için en uygun ülke olarak üst üste ikinci kez ilk sırada yer aldı. Ülkede 2023 yılında yürürlüğe giren uzaktan çalışma vizesi, başvuru sahiplerine en az 12 ay boyunca İspanya'da yaşama imkânı tanıyor. Bu vizeyi almak isteyenlerin aylık en az 2.600 euro (yaklaşık 2.750 dolar) gelir beyan etmeleri gerekiyor.
VisaGuide.World Proje Müdürü Lum Kamishi, CNBC’ye yaptığı açıklamada, İspanya’nın turistik cazibesi, güçlü sağlık sistemi, düşük gelir gereklilikleri ve makul vergi oranları sayesinde dijital göçebeler için cazip bir destinasyon olduğunu belirtti.
İspanya’nın uzaktan çalışma vizesi için belirlediği başlıca şartlar şu şekilde:
Son beş yıl içinde suç kaydı bulunmamak,
Sağlık sigortasına sahip olmak,
En az bir yıllık geçerli iş sözleşmesi sunmak,
En az üç yıllık iş deneyimi ya da üniversite diplomasına sahip olmak.
2024’te yapılan yeni düzenlemeye göre, vize sahiplerinin aile bireyleri de başvuru sahibine katılabiliyor. Ancak ek olarak her aile bireyi için aylık 1.000 dolar ek gelir beyan edilmesi gerekiyor.
BAE, HIZLI İNTERNETİYLE ÖNE ÇIKTI
Dijital göçebeler için en uygun ülkeler listesinde ikinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer aldı. Ülke, internet hızı açısından en yüksek puanı alırken, genel sıralamada 4,4 puana ulaştı. Ancak BAE’nin yüksek yaşam maliyeti, genel değerlendirmede geriye düşmesine neden oldu.
Dubai’nin sanal çalışma programı, belirli gelir gerekliliklerini yerine getirenler için cazip bir seçenek sunarken, BAE’de dijital göçebeler için vergi yükümlülüğü olmaması ve sağlık sigortası masraflarının düşük olması avantaj olarak değerlendirildi.
TÜRKİYE LİSTEDE ALT SIRALARDA YER ALDI
VisaGuide.World’ün değerlendirmesine göre Türkiye, dijital göçebeler için uygun ülkeler listesinde 44. sırada kendine yer buldu. Ülke, internet hızı konusunda en düşük puanları alan ülkeler arasında yer alırken, sağlık hizmetleri konusunda da düşük bir performans sergiledi.
Türkiye’nin genel puanı 1,94 olarak hesaplanırken, raporda uzaktan çalışanlar için cazibesini artırabilmesi adına internet altyapısı ve sağlık hizmetleri konularında iyileştirmeler yapması gerektiği vurgulandı.