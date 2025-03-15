Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

2024’te yapılan yeni düzenlemeye göre, vize sahiplerinin aile bireyleri de başvuru sahibine katılabiliyor. Ancak ek olarak her aile bireyi için aylık 1.000 dolar ek gelir beyan edilmesi gerekiyor.

BAE, HIZLI İNTERNETİYLE ÖNE ÇIKTI

Dijital göçebeler için en uygun ülkeler listesinde ikinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer aldı. Ülke, internet hızı açısından en yüksek puanı alırken, genel sıralamada 4,4 puana ulaştı. Ancak BAE’nin yüksek yaşam maliyeti, genel değerlendirmede geriye düşmesine neden oldu.