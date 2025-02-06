Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Hörgüç, yağları vücudun belirli bir bölgesinde toplar, bu da develerin geri kalan vücutlarının serin kalmasını sağlar. Çölün yüksek sıcaklıklarında, bu özellik ısı dengesini koruyarak develerin hayatta kalmasına yardımcı olur.

Kısacası, develerin hörgücü, onların zorlu çöl yaşam koşullarına uyum sağlamak için evrimsel olarak gelişmiş hayati bir özelliktir.