Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı

Heathrow Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamada, "Havalimanı, yakınlarda meydana gelen büyük bir yangın nedeniyle ciddi bir elektrik kesintisi yaşıyor. İtfaiye ekipleri olay yerinde müdahaleye devam ediyor, ancak elektriğin ne zaman güvenli bir şekilde yeniden sağlanacağı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.

Yetkililer, Heathrow Havalimanı'nın yerel saatle 23.59’a kadar kapalı kalacağını ve yolcuların, havalimanı yeniden açılana kadar seyahat etmeme konusunda uyarıldığını belirtti.