Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
Londra’daki Heathrow Havalimanı, yakınlardaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi sebebiyle bugün kapalı olacak. Havacılık veri şirketi Cirium’a göre, bu kapanmadan yaklaşık 145 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Heathrow Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamada, "Havalimanı, yakınlarda meydana gelen büyük bir yangın nedeniyle ciddi bir elektrik kesintisi yaşıyor. İtfaiye ekipleri olay yerinde müdahaleye devam ediyor, ancak elektriğin ne zaman güvenli bir şekilde yeniden sağlanacağı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.
Yetkililer, Heathrow Havalimanı'nın yerel saatle 23.59’a kadar kapalı kalacağını ve yolcuların, havalimanı yeniden açılana kadar seyahat etmeme konusunda uyarıldığını belirtti.
HAVA TRAFİĞİNDE BÜYÜK ARAZİLER
Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan Heathrow’un kapanması, Flightradar24'e göre havada olan ve iniş yapması planlanan 100'den fazla uçağın rotalarını değiştirmesine veya kalkış noktalarına geri dönmesine neden oldu.
YOLCU SAYISINDA CİDDİ ETKİ
Havalimanı, günlük ortalama 1.300 kalkış ve iniş gerçekleştirmekte olup, 2023’te 83,9 milyon yolcuya hizmet vermişti. Cirium’a göre, bu kapanma yaklaşık 145 bin yolcuyu olumsuz etkileyecek.
Havalimanı yetkilileri, operasyonların yeniden başlatılmasıyla ilgili güncellemeleri Heathrow’un web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracaklarını bildirdi.