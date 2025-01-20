Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı
Deha dizisinin dün akşam yayımlanan bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ile birlikte rol alan ünlü oyuncu, dizinin 16. bölümünde izleyicilerine veda etti.
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Show TV'nin popüler dizisi Dehada, dün akşam yayınlanan bölümde yaşanan ani ayrılık izleyicileri şaşkına çevirdi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ile birlikte yer alan Ahsen Eroğlu, dizinin 16. bölümünde veda etti.
AYRILIĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU
Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve reytinglerde büyük başarı gösteren Deha dizisinin son bölümünde, Esme karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu'nun beklenmedik ayrılığı herkesi hüzünlendirdi. Eroğlu, Devran karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli ile partnerlik yaparak büyük beğeni toplamıştı. Ancak diziye yaptığı bu ani veda, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İYNEMLİ'DEN İLK HAMLE
Aras Bulut İynemli, rol arkadaşına veda ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. "Canım benim" notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. İynemli’nin paylaşımları, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
AHSEN EROĞLU KİMDİR?
Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Eroğlu, oyunculuk eğitimini Sahne 3MOTA'da tamamlamıştır. Ailesi Bulgaristan göçmeni olan Eroğlu'nun kariyeri 2015 yılında Modern Habil Kabil dizisinde "Zehra" karakteriyle başladı. Bu projeden sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin ve İstanbullu Gelin gibi popüler dizilerde yardımcı rollerde yer aldı.
2019 yılında Kuzgun dizisinde "Kumru Cebeci" karakteriyle başrol üstlenen Ahsen Eroğlu, 2020-2021 yıllarında Fransız dizisi Dix pour cent'ten uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde "Dicle" karakteriyle dikkat çekti. Ayrıca, 2020'de Sardunya adlı uzun metraj filmde "Gizem" rolünü üstlendi. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü kazandı. 2021 yılında Şebnem İşigüzel'in romanından uyarlanan Ağaçtaki Kız adlı tiyatro oyununda başrol oynadı. Eroğlu son olarak Deha dizisinde izleyicileriyle buluştu.