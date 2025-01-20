Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı

İYNEMLİ'DEN İLK HAMLE

Aras Bulut İynemli, rol arkadaşına veda ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. "Canım benim" notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. İynemli’nin paylaşımları, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.