Dağınık Evler İçin Uzmanlardan Net Öneri: Bu Alman Kurallarını Uygulayın

KİRLİLİĞE ANINDA MÜDAHALE

Almanların temizlikteki en önemli kurallarından biri, kirleri derhal ortadan kaldırmaktır. Örneğin, yağmurlu bir günde evin girişine kirli ayakkabılarla girmek, temizliği gerektiren bir durumdur. Bu nedenle, kirli ayakkabılar hemen temizlenmeli ve zemin derhal silinmelidir. Ayrıca, akşam yemeğinden sonra kirli bulaşıkların lavaboda bırakılmaması, yemekten hemen sonra yıkanması gerektiği düşünülmektedir. Bu yaklaşımın mantığı, evi dağınık hale getirmemek ve temizliği sürekli kılmaktır.

PARÇALARA BÖLEREK İLERLERLER

Almanlar, her gün bir odaya odaklanarak temizlik yapmayı tercih ederler. Bir günde tüm evin temizliğini yapmak yerine, "günün odası" olarak belirledikleri bir alan üzerinde yoğunlaşırlar ve bu işlemi 30 dakikadan fazla sürdürmezler. Bu yöntem, her odanın sırayla temizlenmesini sağlar ve evi düzenli tutmanın etkili bir yolunu sunar.