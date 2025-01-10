Çörek Otunu Meğer Yıllardır Yanlış Tüketiyormuşuz! Tansiyonu Anında Dengeliyor, Bağışıklığı Güçlendiriyor

Öğütülen çörek otu, yoğurtla karıştırılarak, yemeklere baharat olarak eklenerek veya kahvaltılarda yumurtanın üzerine serpiştirilerek tüketilebilir. Ayrıca, günlük olarak 1-2 tatlı kaşığı çörek otu tozu doğrudan yenebilir.

TANSİYONU DENGELEYEN DOĞAL DESTEK

Çörek otunun en bilinen özelliklerinden biri tansiyonu dengelemesidir. Yüksek tansiyon şikayeti olanlar için düzenli çörek otu tüketimi öneriliyor. Ancak miktar konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Aşırı tüketim tansiyonun fazla düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, tüketim miktarının belirlenmesi için bir doktora danışılması önemlidir.