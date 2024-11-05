Cep Telefonların Batarya Ömrünü Uzatmanın 11 Basit Yolu

9. “HEY GOOGLE” ALGILAMAYI KAPATIN

Cihazınız sürekli komut dinliyorsa pil harcar. Google Asistan ayarlarından bu özelliği kapatabilirsiniz.

10. EKRAN YENİLEME HIZINI AZALTIN

90Hz veya 120Hz yenileme hızları akıcı bir deneyim sunsa da pili hızlı tüketir. Ayarlar > Ekran’dan 60Hz seçeneğine geçin.

11. GEREKSİZ KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ KAPATIN

Kullanılmayan Bluetooth, Wi-Fi ve konum hizmetlerini kapatmak pil tasarrufu sağlar. Ana ekrandan hızlı ayarları kullanarak bu özellikleri devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu ipuçları, telefonunuzun batarya ömrünü uzatmak için etkili çözümler sunar ve cihazınızı gün boyu verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar.