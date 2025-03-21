Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Baklagiller familyasına ait olan çemen otu, Akdeniz, Orta Doğu ve Hindistan’da yetişen şifalı bir bitkidir. Halk arasında "boy otu" veya "helba" olarak da bilinen bu bitkinin tohumları baharat olarak kullanılırken, yaprakları yemeklere eklenebilmektedir.

ÇEMEN OTUNUN FAYDALARI

Geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılan çemen otu, modern bilimsel araştırmalarla da sağlık açısından birçok faydası olduğu belirtilen bir bitkidir. İşte çemen otunun öne çıkan bazı faydaları: